Российские эксперты убаюкивают: «Истребители НАТО будут не скоро. Пользы ВСУ от них мало»

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В данный момент страны НАТО рассматривают отправку истребителей на Украину скорее в качестве долгосрочной цели.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят профильные эксперты.

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По словам аналитика, Российского совета по международным делам (РСМД), военного обозревателя Александра Ермакова.

«На самом деле первостепенная цель обсуждений вокруг истребителей — добиться информационного результата у своей и международной «твиттер-публики». А ей интересно не более полезное для ВСУ продолжение поставок боеприпасов и артсистем (запас которых истощается) или хотя бы бронетехники, а так называемые новые уровни помощи», – сказал эксперт «Известиям»

Он считает, что к такой активности можно отнести английскую инициативу по началу обучения украинских летчиков.

«Многие хвалят британцев за то, что они возглавили этот тренд. Однако на деле они готовят украинских летчиков на будущее, на время после конфликта», — добавил Ермаков.

С таким мнением соглашается и младший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов.

«Если поставки боевых самолетов Украине и обсуждаются, то в ограниченном количестве и скорее в качестве долгосрочной цели в случае обострения на фронте», – говорит эксперт.

Он прогнозирует, что в этом случае последуют эскалация и расширение географии конфликта.

«При этом Североатлантический альянс всё же не заинтересован в прямой конфронтации с Россией, а проработка различных сценариев — штатные действия для структуры подобного рода», – полагает Климов.

При этом Ермаков успокаивает, что возможная поставка истребителей не даст ВСУ особых преимуществ.

«Основная проблема с авиацией заключается в том, что кроме самолетов требуются большой штат обученного наземного персонала, запасные части, расходники, инфраструктура и вооружения. В то время как практический «выхлоп» от этого невелик, — добавил аналитик РСМД.

По его словам, небольшое количество самолетов не принесет пользы из-за высокой насыщенности театра военных действий средствами ПВО.

«Для решительных действий требуются большое количество истребителей и готовность к большим потерям», — резюмировал Ермаков.

Заметим, что ранее многие эксперты утверждали, что Запад не пойдет на поставку Украине РСЗО. После того, как ВСУ получили «Хаймарсы», начали говорить, что особой угрозы эти системы не представляют, но на деле они нанесли серьезный урон ВС РФ.

Кроме того, многие эксперты не верили в поставку на Украину западных танков, окончательно решение о чем уже принято.