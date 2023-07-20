Российские элиты отказались от плана завоевания всей Украины, – Минченко

Елена Острякова.  
20.07.2023 17:33
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


В российских элитах нат планов по завоеванию всей Украины.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Антонов такой Антонов» рассказал политтехнолог Евгений Минченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В российских элитах нат планов по завоеванию всей Украины. Об этом в интервью ютуб-каналу...

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«Пока наиболее распространенная точка зрения, что оптимальной была бы граница по Днепру, плюс Одесса и прямая граница с Приднестровской Молдавской республикой и превращение Украины в сухопутное государство.

Идея о том, что можно взять всю Украину, насколько я понимаю, сейчас уже не разделяется никем, потому что понятно: в западных областях будет полностью нелояльное население. Это создаст определенные проблемы.

Как это все администрировать? Держать оккупационные гарнизоны? Логистически, технически, в военном плане, полицейском это очень сложная история. На мой взгляд, невыполнимая»,- сказал Минченко.

Он считает, что реализация даже этого плана выглядит проблематичной, потому что российской армии предстоит взять Харьков, Днепропетровск, Одессу, которые последние полтора года укрепляются.

«Ну, хорошо, как-то нарезали Украину. Но то, что осталось, очевидно, становится антироссийским, накачивается оружием, там продолжается идеологическая индоктринация населения. Мы получим историю Израиля и Палестинской территории со взаимными обстрелами и террористическими актами», – сказал Минченко.

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