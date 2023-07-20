Российские элиты заняты гульками-пьянками и не хотят воевать – Монтян

Российскими политическими элитами можно манипулировать самыми примитивными угрозами, поскольку они привыкли решать вопросы с помощью договорняков.

Об этом в эфире канала «БелТА» заявила покинувшая Украину и переехавшая в Донецк киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий напомнил о недавних заявлениях экс-президент США Дональда Трампа с обещаниями, что за сутки может закончить конфликт на Украине, причём с угрозой в сторону России, что Америка даст Киеву столько оружия, сколько никогда не давала.

«Он так это видит. Он считает Россию достаточно слабой для того, чтобы повестись на такие угрозы. Тем более, что российские элиты дали, согласитесь, все основания Трампу так о себе думать. Воевать не хотят, мобилизацию проводить не хотят, страну на военные рельсы переводить не хотят – везде гульки-пьянки, и только Донбасс и вся линия фронта умывается кровью. А так – у российских элит всё прекрасно, лишь не хотят воевать», – ответила Монтян.

По её словам, именно это составляет соответствующее мнение о России у Трампа, что такие угрозы могут сработать.

«Зелебобусу» от тоже угрожает, что не пойдёшь на соглашение, не пойдёшь на переговоры, значит перестанем тебе давать денег и загнёшься ты за первые пару недель. Трамп действительно так мыслит, и он так мыслит, исходя из своего понимания этого конфликта. Он же прекрасно понимает, за счёт чего «салорейх» и «зелебобус» до сих пор держится на плаву. Он прекрасно знает, кто даёт деньги на эту войну. И со своей логики он примерно так и исходит. До января 2025 года может поменяться всё что угодно, но исходя из того, как это он себе видит здесь и сейчас, он примерно так и говорит – он абсолютно искренний и честный. И он считает, что никто ему ничем не возразит, потому что, собственно, крыть-то нечем. Все знают, за счёт чего существует «салорейх» и откуда ворует «зелебобус», – объяснила адвокат.

Тем не менее, она вернулась к теме России, которая сама способствует такому отношению к себе.

«Россия показала своими отступлениями, бесконечными договорняками и так далее, что воевать не хочет, и элиты не собираются и прямо об этом говорят. А что там изменится и может ли измениться, и в какую сторону, если Трамп придёт к власти, вот тогда на тот момент и посмотрим, как он будет кого мирить. До января 2025 года ещё очень много времени», – добавила Монтян.