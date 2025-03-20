Российские фронтовики не простят украденную победу и новый «Минск» – Сивков

Участники СВО могут не простить власти, если у них украдут победу и подпишут очередной «Минский договор».

Об этом в эфире телеканала «День» заявил военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если начнутся переговоры, которые закончатся тем, что вот эта нынешняя Украина, нацистская, останется до зубов вооруженная, смею вас заверить, фронтовики придут сюда, в Россию. И тех, кто эти переговоры осуществлял, скорее всего уничтожат. И, скорее всего, сметут власть. Потому что это будет воспринято фронтовиками и всей активной частью российского населения как акт измены. И что это, по сути дела, похищение победы. Мы могли разгромить, а у нас победу похитили – вот, как это будет воспринято. Да, вспомнят все сразу, как входили в города без сопротивления, как Зеленский раздавал автоматы населению, поскольку войск в Киеве не было, А если бы наши туда вошли, в Киев, то там некому было бы сопротивляться. Когда говорят, ах, как взять миллионный город? Да никак, войти войсками, и все, он будет взят… И вот в этих условиях все фронтовики хорошо вспомнят жест доброй воли. И тогда этот жест доброй воли, который объективно может быть был и необходим, будет воспринят однозначно негативно», – утверждает он.