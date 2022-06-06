Российские футбольные функционеры демонстрируют унизительную беспомощность, граничащую с предательством страны

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Новости Украины

В наше странное время политическая конъюнктура правящих кругов Запада определяет буквально всё: международные законы, науку, культуру, а также спорт больших достижений.

Тот кошмарный бардак, который творится последние четыре года в олимпийском движении, постепенно охватил другие международные соревнования и отдельные виды спорта, когда волею каких-то мутных деятелей закулисы от участия в чемпионатах по политическим или другим надуманным предлогам отстраняются группы спортсменов и даже национальные сборные, нарушая основной принцип «спорт вне политики».

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С началом обострения обстановки вокруг Украины западная политота оказывает давление на международных спортивных чиновников с целью отстранения российских сборных от участия в мировых и континентальных чемпионатах.

Мотивация отказа звучит мощно: «за военную агрессию против Украины», что само по себе является наглой толстомордой ложью.

И ладно, если бы с эта формула была универсальной и включалась для всех стран, проводящих военные операции на чужих территориях.

Однако, нет. Здесь действуют двойные стандарты, особенно если вспомнить, что американских спортсменов никто и никогда не отстранял от участия в международных состязаниях, когда США воевали в Корее, поливали напалмом и дефолиантами Северный Вьетнам, вторглись в Гренаду, Ирак, Афганистан, устраивали «гуманитарные бомбардировки» в Югославии, а прямо сейчас по собственному почину оккупировали и удерживают нефтеносные районы Сирии, время от времени устраивая «профилактические» удары по городам, в результате чего гибнут сотни людей и стираются в пыль жилые кварталы.

За свержение законного правительства Ливии, воздушные удары по городам и длящуюся 11 лет гражданскую войну также никто не ответил.

Проведение Израилем военных операций против Палестинской автономии, суверенного государства Ливан, ракетные удары по Сирии и Ирану уже давно воспринимаются как рутина, и в спортивном мире ненаказуемы.

Когда надо оправдать эти преступления, забалтывать грехи – к микрофонам выставляют дуру Псаки или хлопающую глазами говорящую голову адмирала Кирби.

Чтобы унизить Россию ещё сильнее, неонацистскому режиму Украины включен режим наибольшего благоприятствования, включая спорт больших достижений.

Так, 25 февраля текущего года, на экстренном заседании Исполкома союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было принято решение о переносе матча финала Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж, а также запрещено участие российских футбольных команд в чемпионатах под эгидой УЕФА.

Дальше — больше. 8 марта текущего года на Исполкоме международной федерации футбола (ФИФА) сборная России по футболу по причинам, не имеющим отношения к спорту, отстранена от стыковых матчей за выход в финальную серию игр Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

При поддержке Евросоюза, ФИФА и УЕФА организовали для Украины серию «благотворительных» игр футбольных клубов «Динамо-Киев», «донецкого» «Шахтера», харьковского «Металлиста», и сборной Украины с европейскими командами.

Основная цель – форсированный пиар киевского режима и доведение до мировой общественности «обжигающей правды» о ситуации на Украине, а также «срубить деньжат» для противодействия «российской агрессии».

Расходы на транспорт, проживание членов сборной Украины в ходе «европейского чёса», гонорары и экипировку спортсменов, рекламные акции и прочие расходы щедро оплачены из кармана УЕФА.

Начиная с 9 апреля украинские клубы и сборная Украины по футболу провели 11 товарищеских матчей с командами Германии, Италии, Швейцарии, Хорватии, Турции и т.д., с большой помпой транслировавшихся европейскими спортивными каналами с обязательным гарниром из антироссийской пропаганды, включая персональные оскорбления в адрес руководства России.

К программе накачки информационного пузыря были также подключены команды английской премьер-лиги и немецкой бундеслиги, организовавших серию «благотворительных» матчей в рамках национальных чемпионатов.

23 мая на стадионе «Сан-Сиро» в итальянском Милане прошел очередной «благотворительный» матч, организованный бывшим игроком «Интера» и «Барселоны» Самюэлем Это’О, с привлечением звезд мирового футбола (Ж. Сезара, Х. Дзанетти, Ф. Тотти, А. Пирло, Ф. Индзаги, У. Снейдера и др.), а также «амбассадора» созданного 18 мая по «указивке» Зеленского национального бренда «United24», бывшего тренера и футболиста Андрея Шевченко.

Украинский олигарх и владелец ФК «Шахтер» Ринат Ахметов в настоящий момент занят разработкой планов проведения подобных «благотворительных» игр в американской Национальной футбольной лиге.

Судя по задумке киевских массовиков-затейников, акция может стать неким аналогом движения «Black Lives Matter» с массовым стоянием на коленях, плакатиками горестного содержания, заламыванием рук и проливанием бочек слёз на камеру в общественных местах.

Мощное освещение подобных «благотворительных» мероприятий на западных государственных и частных телеканалах оказывает существенное воздействие на мозги обывателей и формирование антироссийских настроений в европейском сообществе в результате однобокой и крайне одиозной подачи информации о действиях союзных сил в ходе СВО.

Не забыт и такой момент, как фетишизация проукраинской пропаганды. Так, 7 мая, во время посещения президентом УЕФА А. Чеферином игроков сборной Украины на базе словенской футбольной ассоциации в городе Брдо, гендиректор ФК «Шахтер» С. Палкин вручил еврочиновнику клубную футболку с надписью «MARIUPOL», сопроводив подарок просьбой о её размещении в музее УЕФА.

10 мая президент Украинской ассоциации футбола А. Павелко с молчаливого одобрения функционеров ФИФА и УЕФА презентовал форму национальной сборной с изображением на лицевой стороне контура Украины с Крымским полуостровом, а на обратной стороне — стилизованного номера игрока в виде названий городов, якобы ставших «жертвами российской агрессии».

Примечательно, что всё это неприличное вошканье европейского футбольного сообщества вступает в явное противоречие со статьёй 4 Устава ФИФА («Все формы дискриминации, направленные против страны, частного лица или группы лиц… строго запрещены и наказуемы временным отстранением или исключением»), а также нарушают принципы части 1 статьи 1 Устава УЕФА, гласящей, что ассоциация должна соблюдать политический и религиозный нейтралитет.

Финты ушами с маечками также наказуемы в соответствии с правилом 4 Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), согласно которому экипировка спортсменов не должна иметь никаких политических, религиозных или персональных слоганов, заявлений или изображений.

Генеральная прокуратура РФ также сообщает, что на майках сборной Украины во время Чемпионата Европы по футболу 2020 года графическим рисунком и текстом зрителей причащают к фантомной боли «Крым — цэ Украина», пропагандируют позицию Украины и ряда других иностранных государств, их государственных органов, должностных лиц, СМИ, аналитических центров или граждан, не признающих законность Закона о вхождении Крыма в состав России, что провоцирует политические скандалы.

В общем, действия европейских спортивных функционеров способствуют продвижению в массы политических взгляды Украины в нарушение международных законов и законов Российской Федерации.

Необходимо заметить, что Российский футбольный союз (РФС) всё ещё является членом ФИФА и УЕФА, а также участником проводящихся под эгидой этих организаций спортивных мероприятий, отчего ситуация выглядит дикой и нелепой: группа стран-участников футбольных федераций фактически ведёт травлю одного из участников, выпячивая политические интересы другого своего члена. Маразм крепчал.

По мнению наблюдателей, отстранение сборной России и национальных команд от международных соревнований, но продолжение членства РФС в международных футбольных ассоциациях рассчитано на воздействие в «нужном ключе» и создание зависимости у российских футбольных функционеров, в том числе для формирования протестных настроений среди болельщиков с одновременным подрывом авторитета руководства страны.

Помимо политического, используется и финансовое давление.

ФИФА «заморозила» выплаты российской стороне по программе «FIFA Legacy» в рамках поддержки за проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года, где из предусмотренных на текущий год $100 млн до начала СВО поступило только треть суммы. УЕФА также закрысила на неопределённый срок перевод 100 млн евро, предназначенных РФС на развитие спортивной отрасли, популяризации футбола в стране, поддержки отечественных лиг и клубов.

7 марта РФС подал апелляцию в спортивный арбитражный суд (CAS) на противоправные действия Исполкомов ФИФА и УЕФА, отстранивших по неспортивным причинам сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях.

13 мая РФС подал протест в ФИФА и УЕФА, направленный на запрет выступления сборной команде Украины в провокационных шмотках в ходе отборочных матчей на Чемпионат мира по футболу в Катаре и при проведении других международных матчей, включая товарищеские и «благотворительные».

По оценкам экспертов, нерешительность, запоздалые ответные меры и публичные заявления о неправомерности действий руководства ФИФА и УЕФА со стороны российских спортивных чиновников, в том числе президента РФС, члена Исполнительного комитета УЕФА А. Дюкова, его позиция непротивленчества, возможно, связана с опасениями введения персональных санкций как на гендиректора ПАО «Газпромнефть».

31 марта на 72-м Конгрессе ФИФА (Катар, Доха) российскую делегацию по решению А. Дюкова представляли генсекретарь РФС А. Алаев и гендиректор АНО «УЕФА Евро 2020» А. Сорокин, а 11 мая на 46-м Конгрессе УЕФА (Австрия, Вена) уже почему-то только А. Алаев.

В отличие от А. Дюкова, главарь футбольной ассоциации Украины А. Павелко, занимающий аналогичную должность в УЕФА, ведет упорную антироссийскую пропаганду, как в СМИ, так и в ходе участия в различных мероприятиях, заручившись поддержкой международного спортивного сообщества, а также пользуясь личными контактами с руководством УЕФА, ФИФА и национальных футбольных федераций.

Чтобы не быть голословными, заметим, что, для получения политической поддержки Конгресса УЕФА и привлечения внимания участников мероприятия к «геноциду украинского народа», спекулируя лживой информацией об «уничтожении» ВС РФ гражданских объектов, в том числе спортивных, гибели мирных жителей в ходе проведения СВО, «необходимости объединения европейского и мирового сообщества» для противодействия «российской агрессии» и тому подобной манипулятивной чуши, Павелко присоединился к Конгрессу по видео-конференцсвязи из повреждённого здания стадиона «Чернигов-Арена», который пострадал 11 марта в результате артобстрелов ВСУ.

Помимо прочего, Павелко втягивает в антироссийскую кампанию именитых украинских футболистов и тренеров.

Стараниями украинского футбольного деляги в политических заявлениях и волонтёрских акциях, в том числе по закупке военного снаряжения, задействованы «ветераны» сборной Украины А. Шевченко и С. Реброва, а также действующие игроки: А. Зинченко (ФК «Манчестер Сити»), А. Ярмоленко (ФК «Вест Хэм Юнайтед»), В. Миколенко (ФК «Эвертон»), Р. Зозуля (ФК «Фуэнлабрада») и другие.

Не правда ли, напоминает мотивацию экипажа утопленников «Летучего голландца» из фильма «Пираты Карибского моря»: «Часть команды, часть корабля». Ряд видных украинских спортсменов и тренеров стали активными охранителями киевского режима и определённо напрашиваются на денацификацию.

11 июня сборная Украины играет в польской Лодзи на стадионе «KLS Арена» с национальной командой Армении. И Ирландии — 14 июня.

По прогнозам наблюдателей, дух и буква спортивных мероприятий будут и дальше оскверняться антироссийской пропагандой через политические баннеры на трибунах стадионов с осуждением России как «страны-агрессора», сопровождающихся дебильными оскорбительными речевками в адрес руководства России.

И, напоследок. Видимо, есть правда на этом свете: Россия исключена из участия в Чемпионате мира 2022 в Катаре, но и сборная Украины не должна была участвовать в мундиале — и не будет. «Экстракции и эвакуации» до ридной хаты украинская сборная обязана голу, забитому в собственные ворота Андреем Ярмоленко во время матча с командой Уэльса.

Если учесть, что 32-летний Ярмоленко — уроженец Ленинграда и уже подвергался процедуре вправления мозгов за интервью на русском со стороны оголтелых мовнюков четыре года назад, когда футболист выступал за британский клуб «Вест Хэм», страшно представить, что его ждёт по прибытию в Киев.

Не поможет и колебание с «линией партии», заявленное в этом году. Гол в свои ворота способен забить только неисправимый москаль, агент ФСБ и лично Путина. Такова украинская политика, бессмысленная и беспощадная. И спорт здесь не исключение…