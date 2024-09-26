Российские генералы научились воевать, сохраняя личный состав – аналитик

Анатолий Лапин.  
26.09.2024 11:25
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские генералы научились воевать так, чтобы добиваться результатов при низких потерях.

Об этом в эфире видеоблога «Но. Медиа из России» заявил военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские генералы научились воевать так, чтобы добиваться результатов при низких потерях. Об этом в...

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«Я вам скажу, что у многих генералов уже контузия, а есть такие, у которых и две контузии. Поэтому упомяну тех, кто и так уже в прессе, о ком и так уже говорят – это, конечно, генерал Мордвичев, который сейчас командует войсками, наступающими в очень обширном районе с условным центром в Покровске. И это, конечно, тот, кто находится в Запорожской области, он одновременно и командующий ВДВ, и командующий фронтом «Днепр» – генерал Михаил Георгиевич Теплинский. О том, как они воюют, и что, действительно, на этих участках меньше расход личного состава – это, конечно, звучит, я понимаю, как, но тем не менее, военные именно таким способом обозначают гибель или ранение своих подчиненных. Они в большей степени стремятся выполнить боевую задачу с меньшими потерями личного состава», – сказал эксперт.

«К сожалению, про всех сказать не могу, но появилась целая плеяда генералов, которые адаптировались к фронту и научились воевать в условиях, которые вообще не описаны в боевых уставах. Вот боевые уставы российской армии – их придется переписывать полностью. Но ровно так же придется переписывать уставы НАТО, потому что то, что мы сейчас увидели, как воюют и российские, и украинские генералы, это все то, о чем их предписания вообще не говорят», – заявил Ширяев.

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