Российские «Герани» обнуляют украинскую ПВО – эксперты

Новости Украины

Беспилотники «Герань», которые в последние дни активно использует российская армия на Украине, перегружают работу украинской ПВО и делают уязвимой эту страну перед российскими ракетами.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень дешевое оружие, которое очень дорого обходится украинцам. Просто они вынуждены разряжать на него систему ПВО. Но мы ничего нового не придумали – они точно так же разряжают наше ПВО, когда сначала стреляют какими-нибудь «Ураганами» или «Точками-У» советскими, а после этого запускают HIMARS. Я призываю вслед за такой массированной волной «Гераней» отсылать уже следующей волной «Калибры» и «Искандеры», потому что ПВО уже разряжено и можно совершенно спокойно преодолевать ее теми ракетами, которые у нас имеются», – призвал Коц.

При этом, системы ПВО, которые Украине передают разные страны Запада, не смогут существенно изменить ситуацию, поскольку их недостаточно, а выстрелы чрезвычайно дорогие, подчеркнул военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Мы «Герани» держим на потоке сейчас, создаем в месяц многими сотнями штук и, соответственно, в этом случае тысяча «Гераней» исчерпывает весь мировой запас ракет на тот же самый IRIS, на что уже Запад пойти не может. То есть, это стачивание украинского ПВО «Геранями» – это самая большая опасность, которую сегодня представляют для Украины. Потому что сегодняшнее преимущество Украины заключается в том, что с помощью своего ПВО она закрыла для нас небо. То есть, мы не можем летать авиацией глубоко в Украину, потому что американские системы радиолокационного обнаружения Украине на командные пункты все это сразу перебрасывается. Весь алгоритм проходит очень быстро, и мы не имеем возможности в этом случае рисковать. Сейчас же, с появлением «Гераней», им придется выбирать – либо сидеть в засадах и молчать, пока у тебя будут выводить инфраструктуру, либо начать стрелять. Начать стрелять – это истощать запас», – отметил он.