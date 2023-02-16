Ночной прилет Гераней на Украину: ПВО не справилась

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Сегодня утром российские военные нанесли очередной удар по украинской критической инфраструктуре. Как сообщают местные группы в соцсетях, «прилеты» начались с визита беспилотников «Герань», а второй волной пошли удары крылатыми ракетами «Калибр», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что под атакой оказались объекты критической и военной инфраструктуры в Днепропетровской, Запорожской, Львовской и Сумской областях, Кировограде, и Харькове. Также сообщают о взрывах в Одесской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях.

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«Было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет. Пожар потушили», – подтвердил успешность удара глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Военный аналитик Борис Рожин в своем блоге отмечает, что целью ударов, вероятно, было обнаружение украинских систем ПВО:

«По ночным ударам. Запускались «Герани», ракеты, а также ложные цели для вскрытия украинских систем ПВО (возможно, по ним также наносились дополнительные удары). Отмечались взрывы в западных и центральных районах Украины. В ряде областей работала украинская ПВО. На утро известно о поражении объектов в Львовской, Кировоградской и Полтавской областях».

При этом, представители украинского руководства и военного командования уверяют, что снова сбили «большинство целей».

«Очередная ракетная атака россиян. Ночью запускали БПЛА и ракеты. К сожалению, есть попадания на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА», – похвастался глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

А политолог Юрий Романенко в своем блоге призывает Воздушные силы ВСУ быть поскромнее в своих отчетах:

«Россияне запустили 32 ракеты из которых было сбито 16. Перед этим Россия проводила фальшивые атаки и активно пыталась провоцировать работу системы ПВО. Я думаю, что нашим пора перестать писать о том, что как у нас все замечательно работает».

При этом, до российской атаки, Украина глубокой ночью в очередной раз обстреляла мирных жителей в ДНР. В республиканской сводке сообщается о работе ПВО ВС РФ даже в тыловых городах, а также повреждении лицея в Енакиево.