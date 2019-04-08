Российские и украинские паралимпийцы скоро будут работать вместе – Журавко

08.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко рассказал о Совете спортсменов Международного паралимпийского комитета, его работе, а также об отношениях между украинскими и российскими паралимпийцами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Недавно я побывал во Всероссийском обществе инвалидов, где познакомился с Терентьевым Михаилом Борисовичем – российским спортсменом, политическим и спортивным деятелем, депутатом Государственной думы РФ пятого, шестого и седьмого созывов; Председателем Всероссийского общества инвалидов, членом Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета. Также я познакомился с его первым заместителем, тоже инвалидом – Нурлыгаяновым Флюром Фаткулгаяновичем.

Они меня провели по своему Центру. Показали мне инвалидные коляски, которые они производят. Также показали мини-выставку поделок и художественного искусства людей с ограниченными возможностями. В их Центре созданы все условия для таких инвалидов, как я. Видно, что коллектив Центра слаженный, профессиональный и знает, что делает. Потом мы вместе посидели и пообщались. Разговор у нас длился почти два с половиной часа. В ходе его, мы затронули все жизненно важные вопросы, касающиеся инвалидного движения, создания рабочих мест для инвалидов, а также облегчения их жизни, и другие вопросы.

Не обошлось без того, чтобы не затронуть Украину, украинских паралимнийцев и инвалидное движение в Украине», – написал он.

Также Алексей Журавко выразил уверенность, что, не смотря на преступные действия киевского режима, украинских и российских паралемпийцев разделить не удастся.

«Как вы знаете, я сам инвалид первой группы. Мало того, таких же людей, как я сам, чувствую очень хорошо. Знаете, что я вам хочу сказать, я не увидел в глазах моих собеседников и не услышал в их словах злобы, а всего лишь сожаление о том, что паралимпийцев украинских и русских разделили сегодняшние украинские политики. Ведь мы и так, пострадавшие люди в этой жизни. Мы идем вперед. Стремимся выжить и быть сильными. Мы должны соревноваться в наших достижениях и быть друзьями. Нам, людям с ограниченными возможностями, вражда не нужна.

Для нас самое главное, что мы – люди сильные духом, и наш основной слоган: «Вместе мы сможем больше!» Вот и сегодня нам всем необходимо объединиться, стать сильными людьми, независимо от того, что у кого-то нет руки, либо ноги, либо зрения, слуха, или же есть другие увечья. Встать и сказать всем: «У кого есть руки, ноги, и кто здоров, – мы равны, мы сильные, мы поборем все свои недуги, и будем приносить своим странам славу, победы, поднимать дух и патриотизм! Будем все делать для того, чтобы наши страны были дружны».

От себя лично могу сказать одно, я благодарен судьбе, что я познакомился с такими людьми. Сегодня такие люди нужны стране. Они есть гордость, честь и героями нашего времени!

А всем, таким как я, желаю одного – быть сильными духом и никогда не опускать руки и идти вперед. Только так можно чего-то добиться в этой жизни. Я уверен, что украинские и российские паралимпийцы скоро будут вместе, в обнимку, завоевывать медали для наших стран. И тренироваться также будут вместе», – резюмировал экс-нардеп.