13.06.2021, Москва, Андрей Кравченко
 
Африка, Дзен, Культура, Россия
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«Российские инструкторы – профессионалы»: политолог Зеленин о фильме «Турист»

Фильм «Турист» о российских инструкторах в Центральноафриканской Республике пришлась по вкусу историку и политологу...

Фильм «Турист» о российских инструкторах в Центральноафриканской Республике пришлась по вкусу историку и политологу Сергею Зеленину.

Он считает, что эта картина вполне может стать классикой жанра, поскольку имеет интересный сюжет, а задумка режиссера является уникальной.

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«Российские инструкторы – профессионалы. Тут нет многоглаголания и размышлений на возвышенные темы. Скупые диалоги, только по делу. Видно, что эти люди умеют воевать», — прокомментировал он.

По сценарию, главный герой боевика прибывает в африканскую страну с группой российских инструкторов. Россияне по договоренностям с центральноафриканскими властями обучают местных военных для эффективной борьбы с вооруженными группировками. Российские инструкторы, которых журналисты приписывают к «ЧВК Вагнера», смогли создать боеспособную армию из разрозненных подразделений.

В фильме нет ненужных диалогов или непонятных поворотов сюжета. Российские специалисты показаны настоящими профессионалами, которые помогают попавшей в сложную ситуацию стране. Необходимо больше снимать подобного патриотичного кино, считает Сергей Зеленин.


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