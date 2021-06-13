«Российские инструкторы – профессионалы»: политолог Зеленин о фильме «Турист»

13.06.2021, Москва, Андрей Кравченко

Фильм «Турист» о российских инструкторах в Центральноафриканской Республике пришлась по вкусу историку и политологу Сергею Зеленину.

Он считает, что эта картина вполне может стать классикой жанра, поскольку имеет интересный сюжет, а задумка режиссера является уникальной.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Российские инструкторы – профессионалы. Тут нет многоглаголания и размышлений на возвышенные темы. Скупые диалоги, только по делу. Видно, что эти люди умеют воевать», — прокомментировал он.

По сценарию, главный герой боевика прибывает в африканскую страну с группой российских инструкторов. Россияне по договоренностям с центральноафриканскими властями обучают местных военных для эффективной борьбы с вооруженными группировками. Российские инструкторы, которых журналисты приписывают к «ЧВК Вагнера», смогли создать боеспособную армию из разрозненных подразделений.

В фильме нет ненужных диалогов или непонятных поворотов сюжета. Российские специалисты показаны настоящими профессионалами, которые помогают попавшей в сложную ситуацию стране. Необходимо больше снимать подобного патриотичного кино, считает Сергей Зеленин.