Российские инженеры на пороге технологического прорыва – эксперт по дронам

Вадим Москаленко.  
19.01.2024 18:13
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Русские начали применять дроны с принципиально новой системой наведения, от которых нет спасения украинской бронетехнике.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявила называющая себя волонтёром директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские начали применять дроны с принципиально новой системой наведения, от которых нет спасения украинской...

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«Наибольшая безопасность – это автоматические оптические системы наведения и навигации. Сейчас российские инженеры находятся на грани определённого технологического прорыва. Мы уже наблюдаем случаи, когда применяются в FPV-дронах наряду с тепловизионными камерами, когда они атакуют сейчас всё активнее, автоматическое донаведение.

Что это означает? Это роль оператора сводится к минимуму. Это ещё не искусственный интеллект, это компьютерное зрение. Второе, это автоматический захват целей. Фактически аппарат всё более становится автономным. То есть всё больше мы говорим, что традиционные средства РЭБ, которыми мы до сих пор не насытили фронт, даже они уже становятся неэффективными», – рассказала Берлинская.

Она добавила, что «миллион дронов» не поможет, нужно работать над лазерными системами борьбы с дронами.

«Если это будет запущено в серию, это для нас является вызовом. Мы можем называть любые цифры – миллион дронов сейчас мы сделаем или два миллиона, или не сделаем и полумиллиона. Вопрос не только количества. Россия сейчас нас превосходит в количестве по производству. Вопрос ещё и в качестве.

Вот эти дроны автоматического оптического наведения – РЭБ не будет работать. А что будет работать? Представьте себе, дроны, которые летят, и от которых невозможно спрятаться колонне БМП или пушкам и так далее. Значит нужно уже думать над кинетикой, над лазерными системами, над тем, что будет работать именно в данном конкретном случае», – предупредила «волонтёрка».

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