Российские инженеры создали перспективные средства борьбы с FVP-дронами – Коц

Анатолий Лапин.  
09.02.2024 16:09
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские инженеры достигают прогресса в средствах противодействия FPV-дронам, которые досаждают военным на передовой. Уже сейчас есть ряд перспективных наработок, которые вскоре появятся в войсках и значительно снизят эффективность этого вида «камикадзе».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские инженеры достигают прогресса в средствах противодействия FPV-дронам, которые досаждают военным на передовой. Уже...

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Коц также раскритиковал объявленное вчера президентом Украины Владимиром Зеленским решение создать отдельный род войск – Силы беспилотных систем.

«Прогресс не стоит на месте и рано или поздно мощное, гарантированное противодействие тем же FPV-дронам будет создано. Я знаю, такие разработки ведутся и волонтерами, и в промышленных масштабах. Причем, у оборонки есть очень интересные наработки, которые, если не сказать обнулят, то, как минимум, серьезно подорвут эффективность FPV-дронов. Такая разработка, возможно, скоро появится на фронте.

Зачем делать отдельный род войск, которые могут в один момент обнулить, и их эффективность упадет до статистических погрешностей, мне не очень ясно», – заявил Коц.

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