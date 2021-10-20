Российские истребители не пустили бомбардировщики США в воздушное пространство Крыма

20.10.2021 15:23 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Российские истребители не допустили нарушения воздушной границы страны американскими самолетами в районе Республики Крым.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной, накануне два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США и два самолета-заправщика KC-135 приблизились к Крымскому полуострову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Для сопровождения американских самолетов в небо поднялись два истребителя морской авиации и ПВО Черноморского флота.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота… Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – говорится в сообщении.

По мнению заслуженного пилота Российской Федерации, члена экспертного совета организации «Офицеры России» Юрия Сытника, подобными полетами вблизи российских границ, американские военные тренируются доставлять свое ядерное оружие, но сегодня эти попытки уже не остаются безнаказанными.

«Идут учения с их стороны по доставке их ядерного оружия на территорию Российской Федерации, в тот же Крым, Южный военный округ. С другой стороны, это и тренировка наших летчиков истребителей, которые вылетают на перехват и сопровождают эти самолеты. В общем, две супердержавы играют мускулами. Раньше эти провокации были безнаказанными для американцев – у нас то не было топлива, то нечего было поднимать, то самолеты не соответствовали. Но сегодня в этом плане мы их превосходим, засекаем их на дальних подступах, истребители берут на прицел за 400 километров, чего они сделать не могут. И их летчики понимают, что становятся объектом слежения и нападения со стороны России, разворачиваются и уходят», – заявил Сытник.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что появление в небе около Крыма самолетов НАТО уже стало привычным и отработанным сценарием.

«Это уже рядовая ситуация, которая связана с тем, что большая часть Черного моря – это международное воздушное пространство, где постоянно присутствует флот НАТО и, соответственно, авиация НАТО, потому что они рассматривают нас исключительно как своих врагов. В этом случае очевидно, что там появляется НАТОвская стратегическая авиация, а мы реагируем на ее появление и выполняем сопровождение. В этом нет ничего сверхординарного, это базовая ситуация в небе», – подчеркнул Шурыгин.