Российские КАБы повергли в шок Сумы, дроны – Одессу
Сегодня ночью российские дроны атаковали подконтрольные киевскому режиму объекты на территории Одессы.
Местные власти признали, что ПВО не смогла справиться с дронами, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,
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«Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры: горят административное здание и легковые автомобили, в жилых домах выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.
Попадание по админзданию подтвердил и мэр Одессы Геннадий Труханов.
Тг-канал «Типичная Одесса», отслеживающий результаты прилетов и работу ПВО, пишет, что попадания были в районе аэродрома «Школьный» и гидропорта.
Атаковали беспилотники и Сумы. Гауляйтер области Олег Григоров, заявив, что в результате циничного российского удара по жилому району Сум повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей».
«После удара врага многие жители спального района находятся в шоковом состоянии», – пишет Григоров.
Паблик «Общественное Сумы» сообщает:
«По предварительной информации, вечером 21 июля российская армия ударила по городу КАБами».
Кроме того, была атакована Днепропетровская область.
«Сразу три волны ударов ближе к полуночи и после. Самарский район подвергся повторному обстрелу — характерно для ударов по промышленной инфраструктуре и складским комплексам. Ранее в этом же районе отмечались удары по энергетике», – информирует один из координаторов пророссийского подполья Украины Сергей Лебедев.
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