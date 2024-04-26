Российские КАБы развили у ВСУшников новую фобию

Бойцы ВСУ панически боятся КАБов, которые во время полёта издают звук, похожий на издаваемый самолётом. Об этом в эфире канала «От души в душу» заявил заместитель командира танковой роты ВСУ Олег Андроняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Постоянно, как слышу звук самолёта, даже если понимаю, что это наш – всё равно очкую, меня начинает скручивать, хочется падать. Потому что я боюсь авиации. В прифронтовых местах ты постоянно слышишь звук авиации, потому что она летит работать», – сказал Андроняк.

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«Я начал бороться с этим страхом перед самолётами. И один раз находился в блиндаже, вышел перекурить. Стою, курю, слышу – летят самолёты. Думаю: «Не бойся, это наши, всё нормально». И тут оказывается, что это был не самолёт, а КАБ, упал рядом. Я, ох**вший, забежал в тот блиндаж. Просто у КАБ звук похож на самолёт. И после этого думаю, что буду и дальше бояться. Лучше буду прятаться, когда слышу звук самолёта» – добавил он.