Российские КАБы сносят позиции ВСУ вместе с Сумской областью

Анатолий Лапин.  
20.03.2024 12:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1172
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Для Украины существует реальная угроза того, что российская армия создаст «санитарную зону» от границы вплоть до Харькова.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Украины существует реальная угроза того, что российская армия создаст «санитарную зону» от границы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«10 марта они заявили о том, что мы разгоняем российскую пропаганду по поводу того, что могут ударить в Сумской области. Ну, пусть эти инфантилы-мудозвоны поедут в Сумскую область, в Ахтырский район и посмотрят на Великую Писаревку, в которую за минувший уик-энд прилетели 54 корректируемых авиабомбы весом от 250 до 1500 килограммов. Посмотрят, что там осталось, посмотрят на эвакуацию 30 сел», – сказал эксперт.

«Люди, ахтырцы, возмущаются, почему никто не говорит о том, что происходит у нас? Ведь не только рейды этих лихих парней из [запрещенных в РФ экстремистских группировок] РДК и легиона «Свободная Россия». О б этом пишут, но не пишут, очень мало говорят о том, что у нас происходит в Сумской области.

Да, сегодня там 17 тысяч российских войск, но как повернется дело через месяц, особенно на фоне того, что Путин заговорил о буферной зоне. А буферная зона 30 километров – что это, у стен Харькова? Это понятно же, за счет территории Украины», – заявил Золотарев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть