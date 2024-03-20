Российские КАБы сносят позиции ВСУ вместе с Сумской областью

Для Украины существует реальная угроза того, что российская армия создаст «санитарную зону» от границы вплоть до Харькова.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«10 марта они заявили о том, что мы разгоняем российскую пропаганду по поводу того, что могут ударить в Сумской области. Ну, пусть эти инфантилы-мудозвоны поедут в Сумскую область, в Ахтырский район и посмотрят на Великую Писаревку, в которую за минувший уик-энд прилетели 54 корректируемых авиабомбы весом от 250 до 1500 килограммов. Посмотрят, что там осталось, посмотрят на эвакуацию 30 сел», – сказал эксперт.

«Люди, ахтырцы, возмущаются, почему никто не говорит о том, что происходит у нас? Ведь не только рейды этих лихих парней из [запрещенных в РФ экстремистских группировок] РДК и легиона «Свободная Россия». О б этом пишут, но не пишут, очень мало говорят о том, что у нас происходит в Сумской области.

Да, сегодня там 17 тысяч российских войск, но как повернется дело через месяц, особенно на фоне того, что Путин заговорил о буферной зоне. А буферная зона 30 километров – что это, у стен Харькова? Это понятно же, за счет территории Украины», – заявил Золотарев.