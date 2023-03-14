Российские капиталисты хранят в оффшорах 60 трлн руб

Елена Острякова .  
14.03.2023 19:13
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Финансы


Фракция «Справедливой России» внесет в Госдуму РФ законопроект о деоффшоризации, который подразумевает внесение в перечень стратегических системообразующих промышленных предприятий с выручкой до 10 млрд руб, и в сельскохозяйственных – до 4 млрд руб, а также предприятий, выполняющих гособронзаказ.

Об этом сегодня журналистам в парламенте заявил депутат Андрей Кузнецов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фракция «Справедливой России» внесет в Госдуму РФ законопроект о деоффшоризации, который подразумевает внесение в...

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«Мы считаем, что в сегодняшних условиях оффшорная зависимость российской экономики является основным коридором, который лишает Россию так необходимых бюджетных и иных инвестиционных средств… По данным ЦБ, у нас только за прошлый год был рекордный отток капитала – более 220 млрд долларов. Это, конечно, ни в какие ворота не лезет. В чем смысл такой социально-экономической модели, которая, с одной стороны, нуждается в деньгах, а с другой, огромным потоком отправляет эти деньги в недружественные экономики, оффшорные дыры и прочие зарубежные сомнительные схемы», – сказал Кузнецов.

По его оценке, емкость оффшорных экосистем российского капитала составляет 60 трлн рублей.

«Недооценивать такой мощный ресурс зависимости, когда такой объем экономики находится за пределами юрисдикции России, в сегодняшних условиях не просто ошибка, а преступление», – подчеркнул Кузнецов.

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