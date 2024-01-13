Российские «Кинжалы» загнали в бомбоубежище посла США и напугали Польшу

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Ночью российская армия нанесла очередной массированный по объектам на территории Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает командование Воздушных сил Украины.

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«В ночь на 13 января 2024 г. противник нанес ракетный удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БплА. Всего зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника. 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл. – РФ; 3 ударных БпЛА «Shahed-136/131» из Курской области; 6 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» из шести самолетов МиГ-31К (район пуска – Тамбов); до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Каспийское море, РФ); 6 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской обл. РФ; 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П из двух самолетов Су-35 (район пусков – оккупированная Херсонщина); 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Брянской область, РФ», – говорится в сообщении.

Утверждается, что ПВО было уничтожено семь крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Таким образом, по признанию ВСУ, 32 ракеты сбить не удалось. Впрочем, командование ВС ВСУ решило сохранить хорошую мину при плохой игре.

«Отметим, что более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, «не имеющие аналогов» российские ракеты становятся все хуже и летят бог знает куда», – уверяет украинская сторона.

При этом Минобороны РФ указывая, что «ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе «Кинжалами», по объектам военно-промышленного комплекса Украины».

Тг-канал «проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком, подтверждает, что в ходе удара применялись гиперзвуковые ракеты.

«Местные жители сообщали о взрывах в Ивано-Франковской и Ровенской областях, а также Кропивницком, Кременчуге, Днепропетровске и Чернигове, где некая ракета упала в частном секторе. На текущий момент информации о пораженных объектах нет», – сообщает «Рыбарь».

Черниговский гауляйтер Вячеслав Чаус признал, что есть повреждения.

«Все слышали. ПВО. Есть повреждения. Пока не разглашаем мест. Все службы работают. Предварительно без пострадавших», – написал он в своем паблике.

Примечательно, что оперативное управление вооруженных сил Польши заявило, что во время российского удара в воздух поднималась польская авиация.

Отметилась по поводу удара и посол США на Украине Бриджит Бринк.

По словам американского дипломата, утром ей пришлось прятаться в бомбоубежище.