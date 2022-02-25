Российские колонны приближаются к Гостомелю, Киев прячется в укрытия

25.02.2022  09:18 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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Киев, Украина
Новости Украины

Российские миротворцы могут в ближайшее время зайти в город Ворзель Киевской области – фактически, речь идет о приближении к военному аэродрому Гостомель, за контроль над которым вчера весь день продолжались бои.

«Ворзель, Киевская область возможный заход противника в окружающие населенные пункты», – сообщила пресс-служба Верховной рады.

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Российские миротворцы могут в ближайшее время зайти в город Ворзель Киевской области – фактически,...

А депутат Алена Шкрум объявила о военной тревоге.

«Есть информация, что через 15 минут в Киев из Белоруссии прибудет ударная группа врага… Срочно пройти в укрытия, метро», – призвала она.

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