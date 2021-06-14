14.06.2021, Донецк, Михаил Рябов
 
Дзен, Россия, Спорт, Украина
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Российские комментаторы матча Украина-Голландия возмутили экс-спикера МИД ДНР

Новости УкраиныЭкс-спикер МИД ДНР Константин Долгов выразил возмущение поддержкой сборной Украины комментаторами российского Первого канала...

Экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов выразил возмущение поддержкой сборной Украины комментаторами российского Первого канала во время матча с Нидерландами в рамках начавшегося футбольного чемпионата.

«Большой привет комментаторам Первого канала, которые работают в эти минуты на матче Нидерланды-Украина и отчаянно болеют за украинскую команду. Напомню, это сборная страны, которая называет Россию «страной-агрессором» и заявляет, что находится с нами в состоянии войны. Это сборная, на чьей форме изображена карта Украины с нашим Крымом в составе. Сборная, на чьей форме есть нацистские лозунги (и не важно, полностью или частично), под которые бандеровцы убивали наших людей в годы войны и после неё.

Наконец, это сборная, в состав которой входят игроки, надевавшие футболки в поддержку вооружённых сил Украины – тех самых, которые убили только по официальным данным более десяти тысяч мирных граждан на Донбассе. И да, это та самая Украина, из которой после событий 2014 года уехали миллионы людей, а тысячи были брошены в тюрьмы.

Где дают 5 лет тюрьмы за Знамя Победы. Болейте дальше, господа комментаторы Первого. И просто болейте. Как весь ваш антироссийский по своей сути канал», – написал Долгов в своём блоге.

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А вот живущий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий, напротив, был в восторге.

«Посмотрел с русскими комментаторами – максимум удовольствия», – написал Шарий в блоге.

А российский телеведущий Евгений Попов по итогам матча поздравил украинскую сборную и болельщиков.


«Ну что, молодцы украинцы! Бандеровцы – сволочи, а украинцы – молодцы!» – написал Попов.

С ним категорически не согласился российский военный эксперт Владимир Орлов.

«Бандеровцы это и есть украинцы. А тех, кого вы по своему недоразумению называете украинцами, они не украинцы, а русские и малороссы, которых принудили отказаться от своей цивилизационной идентичности», – ответил Орлов телеведущему.

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