Российские комментаторы матча Украина-Голландия возмутили экс-спикера МИД ДНР

Экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов выразил возмущение поддержкой сборной Украины комментаторами российского Первого канала во время матча с Нидерландами в рамках начавшегося футбольного чемпионата.

«Большой привет комментаторам Первого канала, которые работают в эти минуты на матче Нидерланды-Украина и отчаянно болеют за украинскую команду. Напомню, это сборная страны, которая называет Россию «страной-агрессором» и заявляет, что находится с нами в состоянии войны. Это сборная, на чьей форме изображена карта Украины с нашим Крымом в составе. Сборная, на чьей форме есть нацистские лозунги (и не важно, полностью или частично), под которые бандеровцы убивали наших людей в годы войны и после неё.

Наконец, это сборная, в состав которой входят игроки, надевавшие футболки в поддержку вооружённых сил Украины – тех самых, которые убили только по официальным данным более десяти тысяч мирных граждан на Донбассе. И да, это та самая Украина, из которой после событий 2014 года уехали миллионы людей, а тысячи были брошены в тюрьмы.

Где дают 5 лет тюрьмы за Знамя Победы. Болейте дальше, господа комментаторы Первого. И просто болейте. Как весь ваш антироссийский по своей сути канал», – написал Долгов в своём блоге.