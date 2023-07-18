Российские компании довели до минимума дисконт на экспортную нефть

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Скидки на российскую нефть в Индии становятся все меньше.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если в конце прошлого и начале этого года разница между ценой Минфина РФ и ценой индийской таможни была на уровне 30 долларов, то в апреле-мае она составляет примерно 10 долларов. Это означает, что дисконты на российскую нефть существенно сокращаются», – сказал Симонов.

Он сослался на статью в «Таймз оф Индия», которая писала, что российские компании через малоизвестных посредников навязывают схемы, по которым реальные дисконты составляют всего 4-5 долларов.

«Это означает, что наши нефтяные компании проделали довольно серьезную работу по уменьшению дисконтов. Это позволяет нам рассчитывать на то, что стоимость российской нефти будет расти. Это означает, что и объем налогов, взымаемых с нефтяных компаний тоже будет расти», – подчеркнул Симонов.

Он отметил, что цена на российскую нефть вплотную приблизилась, а в некоторых случаях и превысила потолок, введенный Западом. Эксперт считает. Что нужно ожидать реакции США, которые могут надавить на Индию.