Российские компании ожидает всплеск банкротств

06.04.2021, Москва, Олег Кравцов

В связи с прекращением моратория на банкротства в этом году в России число компаний, признанных несостоятельными, превысит 15 тысяч.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия», ссылаясь на данные, предоставленные аналитиками платформы по поиску арбитражных управляющих для процедур банкротства FreshStart.

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По разным оценкам, в России ежегодно становятся банкротами около 12–13 тысяч компаний, но в кризисном 2020 году их число снизилось на четверть и составило около 10 тысяч. Это снижение было обусловлено действовавшим в прошлом году мораторием на подачу заявлений о банкротстве. Но уже в начале января мораторий завершился.

«Поэтому в 2021 году можно ожидать некоторый прирост числа банкротств, количество которых, возможно, превысит 15 тыс», – говорят эксперты FreshStart.

Риск вала банкротств предвидят и аналитики международной компании Coface. В своем новом исследовании «Russia ViewPoint: макроэкономический и отраслевой обзор российского рынка» они делают вывод: осенью на российском рынке вполне может произойти заметный всплеск несостоятельности компаний.

«Временный мораторий на возбуждение процедур банкротства, благодаря которому многим неконкурентоспособным предприятиям удалось пережить 2020-й, истек в начале этого года. А если учесть, что в среднем дела о банкротстве в России рассматриваются около пяти-семи месяцев, можно ожидать, что основная масса «кризисных» банкротств придется уже на третий квартал года», – прогнозирует генеральный директор «Coface Россия» Василий Чекулаев.

В свою очередь в Минэкономразвития придерживаются взвешенной позиции.

«Конечно, некоторое увеличение количество отложенных в связи с мораторием банкротств возможно, но до банкротства дойдут те компании, которые перестали быть жизнеспособными, в том числе и по причинам, которые не связаны c ограничительными мерами», – прокомментировал ситуацию замминистра экономического развития РФ Илья Торосов.