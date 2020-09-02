02.09.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Россия
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Российские корабли могут попасть под контроль иностранных разработчиков


Использовать на российских кораблях иностранное оборудование опасно тем, что в любой момент его изготовители могут отключить тот или иной механизм.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил судостроитель, организатор Севастопольского международного морского бизнес-форума Алексей Малько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что любое высокотехнологичное оборудование сегодня управляется извне.

«Оборудование все, все, высокотехнологичное, оно становится управляемым извне. То есть ты можешь дистанционно управлять оборудованием. Это, к примеру, корабль выходит в ракетную атаку, он подключен к Интернету, и – ну, сейчас нет такого, чтобы прямо взяли и остановили, но все идет к этому. Производители оборудования стараются контролировать все, что они произвели, чтобы потом поставить на сервис.

А я так понимаю, что государство и спецслужбы, они заранее уже закладывают возможность дистанционного контроля. Поэтому, если мы продолжаем ставить иностранное оборудование на свои суда и не только суда – вообще любое иностранное оборудование, мы должны быть готовы к тому, что нас будут отключать», – заявил Малько.


С ним согласился экономический обозреватель Алексей Тихонов, который привел пример с недавнем ЧП на строящемся иранском предприятии по обогащению урана, где произошел пожар на одной из центрифуг.

«Вот, с иранскими станциями и прочими, там вирусы и другие системы, они могут не обязательно иметь характер программного оборудования – они на уровне машинных кодов тоже могут работать. В частности, была знаменитая история на иранской станции. Как будто у вас в кофеварке отключилось.

Сейчас, с одной стороны, ставят контролеры везде, даже в самом элементарном оборудовании бытовом. А с другой стороны, вы там не ожидаете – ну контроллер, ну и что. Это же не то, что вы компьютер, операционную систему включили, оболочку. И на этом уровне можно писать вирусы, которые могут, на самом деле управлять этой системой», – заявил Тихонов.

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