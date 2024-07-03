Российские космонавты устраивают вечеринки с американцами, но летать будут с коллегами из стран БРИКС

Елена Острякова.  
03.07.2024 23:36
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Наука, Политика, Россия, США


Россия сохраняет контакты НАСА, но полностью прекратила сотрудничество с ЕКА.

Об этом гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал на «правительственном часе» в Госдуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия сохраняет контакты НАСА, но полностью прекратила сотрудничество с ЕКА. Об этом гендиректор Роскосмоса...

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«Что касается международного сотрудничества. С недружественными странами оно практически сведено на нет – за исключением нашей совместной работе по МКС. Здесь мы делаем все возможное, чтобы как можно дольше сохранить это сотрудничество, потому что оно действительно приносит реальные плоды.

Смею вас заверить, что международный экипаж на станции живет дружно. Политические вопросы не обсуждают. Решают все научные проблемы совместно. Они там устраивают вечеринки, обедают и ужинают вместе. В этом плане полный порядок

С Европейским космическим агентством сегодня ноль взаимоотношений. И это очень обидно. По-моему, они страдают от этого не меньше, чем мы. В сентябре 2022 года должны были запускать совместный проект «ЭкзоМарс», на который потратили кучу денег. Только российская сторона — 40 млрд руб. И кучу времени. Но политическая ситуация привела к тому, что европейцы отказались от этого проекта. Кто от этого выиграл, я не знаю», – сказал Борисов.

Он считает, что перспективы у «Роскосмоса» есть со странами БРИКС.

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