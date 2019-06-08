Российские либералы на сходняке признали: у Навального шансов нет

08.06.2019, Тракай, Владимир Гладков

Алексей Навальный не может претендовать на роль лидера объединенной российской оппозиции.

Об этом в ходе либерального «7-го Форума свободной России» заявила социолог, старший научный сотрудник РАНХиГС Анастасия Никольская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Про Навального знают, при этом не поддерживают. Есть четыре основания для того, чтобы не поддерживать Навального.

Основание первое – «он агент Госдепа». Основание второе – «он агент Кремля».

Основание третье – «он ничего не предлагает»: «Вот мы побороли коррупцию, дальше что?». Кроме того, «он борется не с коррупцией, он борется с коррупционерами». Это все равно, что мы тапком нескольких тараканов убили, но, собственно, от проблемы не избавились. То есть, он не предлагает какую-то понятную программу.

И, наконец, основание четвертое, и оно упоминалось чаще всего теми, кто его знают, они говорили: «Он все время про себя». Даже цитата: «У нас один такой про себя уже сидит в Кремле, зачем шило на мыло менять?». Он конкурирует, он не может ни с кем договариваться, он выпячивает свое «Я», и в этом смысле это вызывает очень сильный негативизм.

У людей запрос на консолидирующую идею, а наши оппозиционеры не могут между собой договориться. В этом смысле у теперешней российской оппозиции шансов нет, никакого окна для теперешней оппозиции не открывается», – резюмировала выступающая.