Российские либералы накинулись на Макса Коржа за его обращение к белорусам

11.08.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусский певец Макс Корж обратился к согражданам с призывом отказаться сегодня от протестов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пацаны. Вы победили. Тормозните сегодня. Вы показали что можете дать отпор. Навели движ на весь мир. Видосов хватит на месяц вперед. Эта тема (прямые столкновения) уже не будет работать в плюс. Ту «победу со дня на день», о которой вам пишут в телеге на данный момент одержать просто нереально.

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Я это вижу своими глазами, находясь в Минске. Дальше только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не рискуйте бездумно», – написал Корж в соцсети.

На этот пост сразу же откликнулись российские либералы – сторонники кровопролитных майданов.

«И пошел в кассу за 30 сребрениками», – прокомментировал обращение бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Алексей Навальный также осудил известного белоруса.

«Про «видосов на месяц вперед» очень нехорошо написано. Такое впечатление, что это люди развлекаются и тиктоки записывают. А это же кадры, как безоружных людей избивают дубинами и расстреливают резиновыми пулями только за то, что они требуют честного подсчета голосов и сменяемости власти. Не такое уж чрезмерное требование один раз в 26 лет», – поучает белорусского певца Навальный.