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Новости Украины

Если страны Запада и «вскормили оккупанта», то они сейчас хотя бы помогают Украине деньгами и вооружением, а российские либералы, которые лезут в представители «цивилизованного мира», ни копейки не вложили в оружие для Киева.

Об этом в эфире YouTube-канала «Исландия» высказался киевский пропагандист и политтехнолог Владимир Петров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем, о чем и когда Запад договаривался с Путиным. Понимаем, как проектировался «Северный поток-2», какие деньги получала Ангела Меркель, кто поддерживал Макрона. Да, были переговоры с Обамой. Да, Путин выглядел как относительно цивилизованный человек. Сейчас с натяжкой можно закинуть Западу, что это они так же приложили руку к тому, что вскормить этого оккупанта. Но сравнивать себя с Западом российские оппозиционеры не имеют права, потому что Запад, чтобы исправить ошибку, дает нам оружие, оружие – убивает оккупанта в большом количестве. Дает деньги в большом количестве, исправляя свою ошибку», – разглагольствовал украинец.

«Российские либералы хотят эту ответственность с Западом поделить. Вы же не хотите ничего делать! Вы же хотите и дальше сидеть в своих теплых креслах, в израильских кафе, проедать свои гранты, кататься по миру и ничего не делать для того, чтобы режим был повален. Хотя бы один российский либерал перечислил деньги на оружие? Запад дал оружие для того, чтобы уничтожать Путина. Российские либералы дали? Нет», – возмущался Петров.