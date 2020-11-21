Российские либералы обещают готовиться к не мирному противостоянию с Путиным

21.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Российские либералы должны учесть ошибки неудавшегося госпереворота в Белоруссии – уроки змагаров пригодятся, когда придёт время устраивать беспорядки в Москве.

Об этом в ходе «Форума свободной России» заявил бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что в Белоруссии были допущены серьёзные ошибки, которые мы, россияне, должны учесть на будущее.

Ошибка первая – штаб Тихановской не мог не понимать, что они выигрывают эти выборы. Я понимаю, что они хотели действовать исключительно мирными методами – шариками, ленточками, плакатами, и так далее. Но ведь они не могли не понимать, что они выигрывают выборы, и что на следующее утро госпожа Тихановская – не домохозяйка, не кандидат в президенты, а президент, законно избранный народом. И она, или штаб, должны были это понимать.

Но что они сделали? Тихановскую вызывают в ЦИК, ломают её там, пугают, у неё муж в заложниках, и её выдворяют из страны временно сломанной, подавленной, и так далее.

Кто позволил Тихановскую отпустить одну в этот грёбаный ЦИК, где сидят матёрые жулики и мошенники, которые там силовыми методами запугивают обычную, нормальную женщину, которая оказалась под гигантским прессом?

Как вообще окружающие могли ночью отдать Тихановскую в логово врага? Это была первая серьёзнейшая ошибка», – сказал Гудков.

«Вы знаете, что говорят мне силовики, окружающие Путина, как он относится к революции 1991 года? Он сказал: «Слабаки сидели в этом ЦК Политбюро. И мы этого не допустим, мы не будем такими слабаками и трусами, которые не применят силу».

И эта идеология есть и у Путина, и у Лукашенко, и у Мадуро, и так далее – что мы будем применять силу против народа.

И когда мы говорим о мирной революции, первое, что мы должны сделать – это обеспечить безопасности лидеров, какие есть. Вот стала Тихановская президентом – она должна была быть окружена лагерем своих сторонников, которые не допустили бы никакой вооруженный отряд, никакие спецслужбы или полицию», – резюмировал либерал.