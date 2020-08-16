16.08.2020, Москва, Вадим Егоров
 
Белоруссия, Россия
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Российские либералы обезьянничают вслед за белорусскими националистами


В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Иркутске прошли акции в поддержку белорусских оппозиционеров, в ходе которых их участники нацепили на себя символику белорусских националистов и скандировали их лозунги.

В обеих столицах участники акций повторили «женский день» в Минске, когда в мероприятии приняли участие исключительно представительницы прекрасного пола.

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Самой многочисленной, как и в прошлые дни, получилась протестная акция напротив посольства Белоруссии в Москве, которая собрала порядка трех сотен участников. Копируя минских протестующих, столичные либералки (среди них замечены и участницы Pussy Riot), облачившись в белые одежды, выстроились линией, держа в руках длинную белую ленту, цветы и белые шарики, действуя по общей методичке.

В противовес забелорусским активисткам к тому же месту подошли активисты провластного патриотического движения НОД, которые пришли к посольству с флагами нынешней Белоруссии, в форме солдат Великой Отечественной войны и стали петь советские песни.


В итоге, между ними и «забелоруссами» произошла небольшая стычка, в результате которой полиция задержала двух человек, которых через некоторое время отпустили.

В Санкт-Петербурге несколько десятков женщин собрались возле здания консульства Белоруссии и нестройными голосами пели заранее разученные песни на белорусской мове, а возле консульства в Екатеринбурге около двадцати человек выстроились в цепь с цветами.

Поскольку в Иркутске нет белорусского консульства, несколько десятков любителей «литвинства» прошли, нацепив символику белорусских националистов, выкрикивая их закличку «Живе Беларусь!».

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