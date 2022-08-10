Российские либералы очень уважительно сравнили Зеленского с Гитлером

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Новости Украины

Российская либеральная оппозиция с ужасом и возмущением восприняла инициативу президента Украины Владимира Зеленского не оформлять россиянам визы в Европу.

В ЕС его инициативу первой поддержала Эстония, передает коррепондент «ПолитНавигатора».

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«Правильно ли я понимаю, что Зеленский только что предложил выслать обратно к Путину всю российскую оппозицию? Вместе с двумя-тремя миллионами людей, имевших несчастье родиться в России?», – в сердцах написала в американской соцсети журналистка Юлия Латынина.

«Наказывать всех уехавших россиян и продолжать гонять газ через Украину, получая от «Газпрома» деньги 3 копейки. А «Газпром» получает три копейки, и они все идут на войну. Это политика двойных стандартов. Лучше бы они вслед за нефтепроводом перекрыли бы газопровод. Я бы этому аплодировал. А россиян пусть как можно больше уедут и перестанут платить налоги, отдавать свои души, мозги и так далее, чтобы этот режим как можно скорее с нашей земли ушел», – заявил в эфире телеканала-иноагента «Дождь» беглый бизнесмен Евгений Чичваркин, уточнив, что он не против, чтобы всех участников СВО на Украине перестреляли.

Когда эмоции улеглись, видные политэмигранты, входящие в так называемый Антивоенный комитет, вывесили на своем сайте более спокойный текст с очень аккуратной отсылкой к временам фашизма в Европе, опустив слово «фашизм».

«Антивоенный комитет с уважением относится к эмоциям украинского общества, уже шесть месяцев сдерживающего путинскую агрессию. Мы так же понимаем эмоции людей в странах-соседях России, которые могут стать следующей мишенью. Однако призывы ввести визовую блокаду для всех российских граждан, включая занявших однозначно антивоенную позицию и рискующих в результате этого долгосрочным тюремным заключением, имеют печальные примеры в недавней европейской истории и однозначно играют на пользу Кремлю», – говорится в письме.

Его подписали бывший шахматист Гарри Каспаров, беглый олигах Михаил Ходорковский, успокоившиеся Латынина и Чичваркин и другие либералы.