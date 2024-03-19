Российские либералы поддерживают коллаборантов ради «разгрома РФ»

Анатолий Лапин.  
19.03.2024 10:38
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Либералы, Россия, Украина


Беглые российские либералы намерены добиться поражения армии РФ на Украине.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Дмитрия Гордона заявил иноагент Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглые российские либералы намерены добиться поражения армии РФ на Украине. Об этом в эфире...

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По мнению Каспарова, у либералов нет шансов изменить власть в России, кроме как военной победы на Украине.

«Как ни крути, мы подходим к очень простому ответу на все наши вопросы – ничего с путинским режимом не может случиться, пока не будет зафиксировано крупное военно-политическое поражение в Украине. Вот идет этот спор бесконечно, постоянно нам говорят: «Будет украинский флаг в Севастополе – все равно ничего не изменится».

Может быть, но без флага в Севастополе ничего не будет вообще. Никаких противопоказаний как на сегодняшний день, так и исторически, если брать параллели, никаких показаний к тому, чтобы в режиме произошли изменения кардинальные, без победы, причем разгромной победы Украины, быть не может», – сказал либерал.

«Поэтому сегодня реальная цель оппозиции российской – помогать Украине победить. Сегодня мои коллеги – Иван Тютрин, Женя Чирикова были в Киеве, встреча была с представителем российских батальонов, которые воюют. Мы, как форум «Свободная Россия», оказываем максимальное содействие, помогаем по мере своих сил и возможностей, потому что на наш взгляд, ничего другого не остается», – заявил Каспаров.

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