Российские либералы поддерживают коллаборантов ради «разгрома РФ»

Беглые российские либералы намерены добиться поражения армии РФ на Украине.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Дмитрия Гордона заявил иноагент Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По мнению Каспарова, у либералов нет шансов изменить власть в России, кроме как военной победы на Украине.

«Как ни крути, мы подходим к очень простому ответу на все наши вопросы – ничего с путинским режимом не может случиться, пока не будет зафиксировано крупное военно-политическое поражение в Украине. Вот идет этот спор бесконечно, постоянно нам говорят: «Будет украинский флаг в Севастополе – все равно ничего не изменится».

Может быть, но без флага в Севастополе ничего не будет вообще. Никаких противопоказаний как на сегодняшний день, так и исторически, если брать параллели, никаких показаний к тому, чтобы в режиме произошли изменения кардинальные, без победы, причем разгромной победы Украины, быть не может», – сказал либерал.