Российские либералы при поддержке внешнего врага пошли в атаку на Шойгу

06.09.2021 19:59 (Мск), Москва, Иван Добровольский

Либералы не прекращают свои попытки атаковать министра обороны России Сергея Шойгу, который в нынешней «думской» предвыборной гонке возглавил список партии «Единая Россия».

В этот раз негатив пришел со стороны нового информагентства с «незаурядным» названием… «Агентство», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Его основателем является российский либеральный пропагандист Роман Баданин, который недавно был внесен в список иностранных агентов, а возглавляемое им издание «Проект» причислено к «нежелательным организациям».

Интересно, что материал, «разоблачающий» министра Шойгу, стал первым на сайте нового проекта. В нем красочно и иллюстративно рассказывается о «культе личности» главы Минобороны, его «агрессивных методах работы» и «хвастовстве».

Тут же авторы не забывают упомянуть якобы о том, что с приходом Шойгу в военном ведомстве завелась строжайшая цензура, а всевозможные инциденты в ВС РФ «тщательно скрываются».

Эти тезисы, к слову, не новы – и то и дело, будто по методичке, всплывают в различных либеральных и западных ресурсах.

«Западные ценности» не чужды и самому владельцу «Агентства» Роману Баданину. Не секрет, что он является выпускником Стэнфордского университета в США, где прошел программу по журналистике Knight International Fellowship (Международная рыцарская стипендия).

Пропагандист, известный своей работой на такие издания, как «Форбс», РБК и даже телеканал «Дождь» чуть ли не каждый раз увольнялся с громкими скандалами, дойдя до того, что в июне этого года стал фигурантом уголовного дела о клевете.

По мнению известного российского публициста Егора Холмогорова, клевета в адрес Шойгу – это очередное проявление вражеского отношения не только к личности министра, а к стране в целом. Связано это может быть также с тем, что Шойгу возглавляет список «Единой России» на грядущих выборах в Госдуму.

«Мы знаем, насколько либералам важно подорвать престиж партии власти, а поскольку Шойгу – видный ее представитель и, насколько я помню, идет на выборы в списках «Единой России», то есть, эти атаки напрямую с этим и связаны. Он – один из сильных, опорных персонажей в современной российской власти, поэтому совершенно неслучайно, что его атакуют. Тем более, что под руководством Шойгу Минобороны занимается достаточно важными вещами – например, война с терроризмом в Сирии и так далее. В общем, по любым направлениям у нас от Минобороны очень много зависит. В этом смысле в атаке либералов на министра нет ничего удивительного, это абсолютно закономерно. Как реагировать на это? Все очень просто – надо просто провести проверочный тест, посмотреть, считает ли человек, который атакует, Крым Россией, поддерживает ли Донбасс и так далее. Чаще всего выяснится, что это человек, который считает своей целью подрыв и дискредитацию России, всего русского и так далее. То есть, это прямой внешний враг. А как реагировать на атаки внешнего врага на министра своей страны? В общем, ответ на этот вопрос очевидный. Просто надо помнить о том, что наша либеральная тусовка – это не внутренние критики среди гражданского общества, а чаще всего – внешние враги России», – заявил Холмогоров.

С ним согласился известный журналист и писатель Александр Проханов. По его мнению, «чернуха» в адрес Шойгу со стороны либералов – это месть за его успехи в построении сильной российской армии:

«Шойгу – один из самых загадочных персонажей нашего политического бомонда. В силу своей величественности, загадочности и мощной роли, которую он играл на протяжении последних 20-30 лет, он пользуется огромной симпатией граждан. Человек, который лезет в огонь, воду, кидается на место катастроф, всегда в нашем сознании вызывает огромную симпатию и уважение. Шойгу – это человек, который сумел за считанные годы привести нашу разгромленную в 90-е годы армию в состояние боевой, мощной единицы, проверил ее боеготовность на сирийских полях сражений – это тоже абсолютно импонирует нашему ущемленному, привыкшему к поражениям сознанию. Шойгу сегодня – одна из самых крупных фигур России. Сегодня, когда он возглавил список «Единой России», вышел из тени и стал публичным политиком, конечно, он подставил себя для обстрела со стороны недругов нашего государства, а также тех, кто из выборов хочет сделать карусель и балаган. Этим и объясняются атаки на него. Мне кажется, что влияние Сергея Шойгу от этого абсолютно не уменьшится».