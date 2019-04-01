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01.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Российские либералы прогнозируют Украине новую кровь

Президент Украины Пётр Порошенко начал опасную риторику ненависти и войны, которая может обернуться для Украины новой кровью.

Об этом в эфире YouTube-канала «Росбалт» заявил обозреватель “Радио Свобода” Виталий Камышев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня очень насторожили вчерашние заявления Порошенко. Я бы сказал, что это был язык ненависти и войны, и если он называет своих оппонентов предателями – то это очень опасная риторика, и я не исключаю каких-то попыток переворота, если он увидит, а это очевидно, что победа невозможна», – сказал Камышев.

Своего собеседника поддержала доктор исторических наук Елена Галкина, ранее в украинских СМИ назвавшая ДНР и ЛНР “террористическими организациями”,.

«Я согласна с Виталием по поводу языка ненависти, который допустил Порошенко, назвав вчера своего оппонента марионеткой Коломойского, и это определение висит в качестве новости на официальном сайте президента.

Таким образом он отнёсся неуважительно к 30% пришедших на участки избирателей и сделавших такой выбор. И понятно, что его кампания, скорее всего, будет идти по пути раскола общества по удобной Порошенко фундаментальной оппозиции, которую он пытался навязать как основную на период всей кампании – проукраинский курс на основе этнокультурного национализма «армия, мова, вера» против «основного оппонента» Путина, как говорил Порошенко», – добавила Галкина.

Отметим, Пётр Порошенко призвал не давать ни одного шанса победить в выборах Владимиру Зеленскому, которого действующий президент назвал “марионеткой Коломойского”.

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