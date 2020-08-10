10.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
нацизм, Политика, Россия, Украина
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Российские либералы прозрели: Украина скатилась в сельский нацизм 


Многие российские либералы, которые в 2014 году сочувствовали киевским путчистам, осознали, что Украина окончательно деградировала.

Об этом в интервью YouTube-каналу «Голос Правды» заявил политический обозреватель «Коммерсанта» Максим Юсин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я наблюдаю деградацию Украины. Если какой-то перехлёст я мог понять и простить в 2014-15 годах, когда была война, кровь и погибшие, то сейчас, через столько лет, когда Украина получила шанс создать цивилизованное европейское государство – нет.

Многие российские либералы сочувствовали майдану и думали, что Украине удастся построить такую модель на постсоветском пространстве, почти в русскоязычной стране, которая показалась бы нам привлекательной. Но сейчас мы видим, что всё, за что мы обвиняем российскую власть, там гораздо хуже – по части зажима инакомыслящих, идеологической цензуры, и такой тупой цензуры – западенской, даже не львовской, а какой-то ущербной тернопольско-коломыйской», – отметил Юсин.

Он подчеркнул, что будь он украинцем, то искренне ненавидел бы киевскую власть.


«Когда я это вижу, мне обидно. Я люблю Украину, я люблю украинцев и когда себя ставлю на их место, будь я там, будь я нормальным украинским патриотом, я бы ненавидел этих людей, потому что они загоняют мою страну в цивилизационный тупик. Потому что нельзя идти в европейское будущее с идеологией сельского национализма», – резюмировал журналист.

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