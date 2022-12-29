«Российские либералы распустились и обнаглели» – профессор МГУ требует жёстких мер

29.12.2022  21:35 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, экстремизм


Притихшая после начала СВО «пятая колонна» понемногу освоилась, воспрянула, и уже несколько месяцев как российские либералы внутри страны расшатывают государство пуще прежнего.

Об этом на канале «Красная Линия» заявил доктор философских наук, профессор Леонид Доброхотов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Притихшая после начала СВО «пятая колонна» понемногу освоилась, воспрянула, и уже несколько месяцев как...

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«У нас либералы именно за последние несколько месяцев обнаглели. Вот, когда была объявлена 24 февраля СВО, они, как мыши, под метёлку забились от страха! Я помню, как выглядели все эти люди, и как они выпускали свои газеты, передачи и так далее, им было очень страшно. А сейчас они опять распустились.

Я перелистываю страницы либеральных газет, журналов, которые в любом газетном киоске продаются – это как будто перевод The New York Times и The Washington Post на русский язык. Ненависть и презрение к собственной стране, открытое поношение того же президента, всё вернулось на круги своя. Это напоминает 1916 год!» – сказал профессор.

Он призвал бороться с «пятой колонной» самыми радикальными методами.

«Вывод состоит в том, что необходимо сплочение абсолютного большинства патриотов, поддержка тех во власти, а такие есть, не буду называть имён, кто действительно придерживается патриотических взглядов. И одновременно к этому – жёсткая критика открытого противника», – подчеркнул он.

«Хотя, он пытается быть скрытым. Я, например, для себя такую категорию людей выработал – «молчаливые». Есть «спящие», а есть «молчаливые». Они вроде бы молчат, но точно такие же, как были 5 и 10 лет тому назад, только ещё злее. С этими людьми нужно очень жёстко обращаться, иначе никакой победы не будет при такой мощнейшей пятой колонне противника внутри, в том числе – в элите», – заключил Доброхотов.

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