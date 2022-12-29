«Российские либералы распустились и обнаглели» – профессор МГУ требует жёстких мер

Притихшая после начала СВО «пятая колонна» понемногу освоилась, воспрянула, и уже несколько месяцев как российские либералы внутри страны расшатывают государство пуще прежнего.

Об этом на канале «Красная Линия» заявил доктор философских наук, профессор Леонид Доброхотов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас либералы именно за последние несколько месяцев обнаглели. Вот, когда была объявлена 24 февраля СВО, они, как мыши, под метёлку забились от страха! Я помню, как выглядели все эти люди, и как они выпускали свои газеты, передачи и так далее, им было очень страшно. А сейчас они опять распустились. Я перелистываю страницы либеральных газет, журналов, которые в любом газетном киоске продаются – это как будто перевод The New York Times и The Washington Post на русский язык. Ненависть и презрение к собственной стране, открытое поношение того же президента, всё вернулось на круги своя. Это напоминает 1916 год!» – сказал профессор.

Он призвал бороться с «пятой колонной» самыми радикальными методами.

«Вывод состоит в том, что необходимо сплочение абсолютного большинства патриотов, поддержка тех во власти, а такие есть, не буду называть имён, кто действительно придерживается патриотических взглядов. И одновременно к этому – жёсткая критика открытого противника», – подчеркнул он.

«Хотя, он пытается быть скрытым. Я, например, для себя такую категорию людей выработал – «молчаливые». Есть «спящие», а есть «молчаливые». Они вроде бы молчат, но точно такие же, как были 5 и 10 лет тому назад, только ещё злее. С этими людьми нужно очень жёстко обращаться, иначе никакой победы не будет при такой мощнейшей пятой колонне противника внутри, в том числе – в элите», – заключил Доброхотов.