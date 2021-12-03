Российские либералы с тревогой отмечают распад Запада от внутренних войн и под ударами мировых «автократий»

03.12.2021  20:20 (Мск), Вильнюс,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, США


Внутриполитический кризис в США довёл до полного упадка концепцию однополярного мира.

Об этом в ходе XI «Форума свободной России» заявила научный сотрудник Института европейских, российских и евразийских исследований (IERES) Университета Джорджа Вашингтона Мария Снеговая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Внутриполитический кризис в США довёл до полного упадка концепцию однополярного мира. Об этом в...

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«К сожалению, многие идеалистичные соображения 90-2000-х годов о том, как интернет сделает нас всех демократичными, и конец истории, уйдут многие проблемы, которые люди имели без этого источника знаний, оказались полностью опровергнуты. Мы видим, что интернет не способствует демократизации, а в большей степени способствует поляризации общества. Особенно ярко этот тренд выражается, увы, на Западе, где хотелось бы этого избежать.

Ушла центристская точка зрения, люди сегрегируются в два разных лагеря –правые и левые и т.д. Как многие думали, коронавирус мог бы выступить внешней угрозой, перед которой западное общество консолидируется, но в реальности мы видим, что он всё больше его поляризует: антиваксеры – ваксеры, за локдаун – против локдауна, коронавирус как грипп – коронавирус это серьёзно, и т.д.

Этот тренд ослабляет Запад, и вместо того, чтобы бороться с глобальным вызовом автократии, которые пытаются консолидироваться и выстроить эту авторитарную «ось», они борются друг с другом внутри.

Например, в США идёт борьба насмерть друг против друга. Трамписты, с точки зрения демократов, большее зло, чем Китай или Путин. Этот тренд очень настораживает, потому что мы видим одновременно, как эта «ось зла» консолидируется и выстраивается», – переживает Снеговая.

По её словам, у США попросту не остаётся сил бороться с внешними вызовами.

«Думаю, что уже можно констатировать, что глобальный этап расцвета США, однополярного мира, он пришёлся на 90-е, вплоть до 2008 года, сейчас мы наблюдаем ослабление.

Я сейчас не вижу возможности для США вернуть себе роль глобального лидера, и здесь приходится констатировать, что Кремль с постоянным акцентом на мультиполярный мир оказался прав.

Мы действительно видим возникновение этого мультиполярного мира, где демократии ослабляются, а автократии пытаются использовать этот момент в свою пользу», – заключила Мария Снеговая.



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