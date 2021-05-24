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24.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Спецслужбы
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Российские либералы «шьют» ФСБ арест Протасевича

Арест основателя польского телеграм-канала «Нехта», который руководил массовыми беспорядками в Белоруссии в прошлом году,...

Арест основателя польского телеграм-канала «Нехта», который руководил массовыми беспорядками в Белоруссии в прошлом году, Романа Протасевича мог быть совместной операцией белорусского КГБ и российского ФСБ.

Об этом в своем телеграм-канале написал московский либерал, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди пассажиров самолета, в котором летел Протасевич, находилось четверо граждан РФ. После экстренной посадки в Минске все они покинули борт и дальше не полетели. Похоже, что это была совместная операция ФСБ и белорусского КГБ. Если так, то это позор для нашей страны», – написал Яшин.

Протасевич оказался среди пассажиров ирландского самолета, летевшего из Афин в Вильнюс и запросившего срочной посадки в Минске из-за минирования.

В апреле ФСБ и КГБ провели совместную операцию в Москве по задержанию двух человек, готовивших в Белоруссии госпереворот и покушение на президента Александра Лукашенко.

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