30.05.2018, Москва, Елена Острякова

2 326 просмотров

Российские либералы скорбят по убитому русофобу

С десяток российских либералов собрался во вторник поздно вечером на Москворецком мосту в российской столице, который они называют Немцов-мост как место убийства известного либерального политика.

Молодые люди таким образом почтили память застреленного в Киеве беглого журналиста Аркадия Бабченко. Сегодня также пройдут акции памяти в Москве и в Питере.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Я не могу просто так сидеть и читать сейчас ленту, где все прощаются с Аркадием Бабченко. Давайте сделаем хотя бы что-то, символически, бесполезное – но правильное.

Борис Вишневский завтра в Питере в 7 вечера придет со свечой к Соловецкому камню. Я тоже приду – в Москве, на Лубянской площади. Потому что нельзя убивать журналистов.

Потому что просто нельзя убивать. Потому что именно об этом всегда писал Аркадий – и получал в ответ сначала проклятья, а теперь и пули в спину», – написал в «Фейсбуке» экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Одна из подписчиц напомнила Гудкову о русофобских и человеконенавистнических высказываниях Бабченко, который радовался смерти Олеся Бузины, Елизаветы Глинки, хора Александрова и даже детей в Кемерово. На нее сразу же накинулись с оскорблениями сторонники Гудкова.