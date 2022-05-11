Российские либералы собирают подписи в защиту официального «жидобандеры»

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Новости Украины

Российские либералы выступили с петицией в поддержку 61-летнего Михаила Кавуна, который был арестован в конце апреля на полтора месяца за оказание материальной поддержки боевикам запрещенного в России «Правого сектора».

Агитацию в защиту спонсора бандеровцев развернули в социальных сетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, в отношении Кавуна завели уголовное дело по ч.1 ст. 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности». Отмечается, что арестованный переводил деньги своим подельникам на Украине, которые шли на помощь неонацистам. Также он «систематически выезжал на территорию другого государства с целью оказания финансовой поддержки и передачи денежных средств руководству и участникам экстремистской организации».

Кроме того, либералы пожаловались на «травлю и клеветническую кампанию со стороны провластных российских СМИ и телеграм-каналов развернувших клеветническую кампанию» против Кавуна, который «шутки ради», являясь евреем, нарядился в футболку с надписью «Жидобандера».

«Кавуна задержали в Астрахани, после чего его доставили в Москву. Видеозапись задержания появилась в провластном телеграм-канале. По версии канала, Кавун — участник движения «Жидобандера», «которое создано [украинским предпринимателем, в 2014–2015 годах — главой администрации Днепропетровской области] Игорем Коломойским, чтобы вписать еврейскую общину в украинский радикал-национализм», – сокрушаются московские либералы.

Инициаторы петиции давят на жалость, что Михаилу Кавуну 61 год и у него диагностирован сахарный диабет II типа.