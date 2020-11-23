23.11.2020, Вильнюс , Константин Серпилин
 
Запад, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Экономика
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Российские либералы уговаривают Запад объявить РФ «террористическим государством»


Необходимо уговорить Запад признать Россию террористическим государством и уничтожить усиленными санкциями. Для такой меры якобы можно найти достаточное количество предлогов.

Об этом в ходе пресс-конференции в Вильнюсе заявил российский либерал, оппозиционер Дмитрий Некрасов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вместе с тем, по его словам, Запад пока технически не готов к полному уничтожению России.

«Глобально можно добить режим санкциями извне и признать Россию террористическим государством, и формально, я совершенно согласен, что этому можно найти достаточное количество обоснований, но этот вопрос лежит не в плоскости формальных и процедурных моментов, это слишком экзистенциально важный вопрос.

Один действующий российский чиновник говорил мне: «Ты понимаешь, если они запретят экспорт наших углеводородов, то нашим ответом будет то, что мы будем финансировать подрывы режимов и трубопроводов в Саудовской Аравии, Иране и так далее». Нужно быть очень большим авантюристом, чтобы не понимать, что такой ответ может последовать», – отметил он.


Однако либерал подчеркнул, что Запад не готов отказаться от российских углеводородов, потому что это приведёт к серьёзному кризису мировой экономики.

«Даже в условиях текущего падения цен и спроса на нефть, сейчас отказаться от российских углеводородов, а ничто другое не подействует, очень сложно и дорого, нужно перестраивать НПЗ и так далее.

И это в условиях, когда цены на нефть упали, а если бы цены не упали – это был бы тотальный шок для мировой экономики с ростом цен на нефть с ростом до 200 долларов. Я не верю в то, что есть какие бы то ни было формальные основания, что в какой-то обозримой перспективе на это готовы пойти», – заключил Некрасов.

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