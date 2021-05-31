Российские либералы устроили Порнохаб в украинском эфире

31.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Главный редактор либерального телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский оконфузился прямом эфире украинского телеканала, показав обнажённую женщину в кадре.

Соответствующая видеозапись появилась в эфире телеканала «Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе прямого эфира ведущие подключили заместитель главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрия Еловского и хотели обсудить с ним встречу президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Однако возникли проблемы со связью, и в ходе разбирательства в кадр попала обнаженная женщина. После этого с украинской стороны связь оборвали и пообещали связаться с Дмитрием попозже.

Произошедшее в своём телеграм-канале прокомментировала киевский адвокат Татьяна Монтян.

«Либералы – они такие: выходить в прямой телеэфир можно с голым оператором. Пардон, операторшей. Ну не заладилось что-то, обратная связь никак не могла установиться – и мадам зам главного редактора «Дождя» решила в экстренном режиме проверить оборудование, случайно нацелив объектив на свои доечки. Чувствую, современное телевидение скоро вытеснит Порнохаб. Ну кому он будет нужен, если все интересное покажут в прайм-тайм на общенациональном канале?» – написала Монтян.