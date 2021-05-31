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31.05.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Скандал, СМИ, Украина
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Российские либералы устроили Порнохаб в украинском эфире

Новости УкраиныГлавный редактор либерального телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский оконфузился прямом эфире украинского телеканала, показав обнажённую...

Главный редактор либерального телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский оконфузился прямом эфире украинского телеканала, показав обнажённую женщину в кадре.

Соответствующая видеозапись появилась в эфире телеканала «Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе прямого эфира ведущие подключили заместитель главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрия Еловского и хотели обсудить с ним встречу президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Однако возникли проблемы со связью, и в ходе разбирательства в кадр попала обнаженная женщина. После этого с украинской стороны связь оборвали и пообещали связаться с Дмитрием попозже.

Произошедшее в своём телеграм-канале прокомментировала киевский адвокат Татьяна Монтян.

«Либералы – они такие: выходить в прямой телеэфир можно с голым оператором. Пардон, операторшей. Ну не заладилось что-то, обратная связь никак не могла установиться – и мадам зам главного редактора «Дождя» решила в экстренном режиме проверить оборудование, случайно нацелив объектив на свои доечки. Чувствую, современное телевидение скоро вытеснит Порнохаб. Ну кому он будет нужен, если все интересное покажут в прайм-тайм на общенациональном канале?» – написала Монтян.

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