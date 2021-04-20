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21.04.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, русофобия, Скандал
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Российские либералы вышли на акции в поддержку бандеровской Украины


В центре Москвы либералы из числа сторонников запрещенного за экстремизм меджлиса вышли на одиночные пикеты в поддержку бандеровского режима Украины.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», организаторами пикета стала группа «Стратегия-18», которая добивается освобождения задержанных в Крыму экстремистов и ежемесячно проводит свои акции по 18 числам.

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В руках у участников пикетов были плакаты с надписями «За последним павшим украинским солдатом Путин придет за тобой», «РФ принуждает Украину к войне», «Стоп милитаризацию, оккупацию, дискриминацию», «Нам нужен Крым у Украины – убери руки от Крыма», «Поддержи канал ATR», «Нет преследованиям за мысли и слова» и т.д.

Также к ним присоединились либералы, не поддерживающие интеграцию России и Белоруссии с плакатами «Минску не надо в родную гавань», «Стоп российской агрессии по отношению к Белоруссии и Украине».

Эти же участники устроили показательную «буддийскую молитву за Украину», собравшись в центре Москвы с украинскими флагами и символикой.

Подобные акции состоялись также в Санкт-Петербурге и Томске, где участники «Стратегии-18» вышли в центре городов с меджлисовскими флагами и плакатами в поддержку Украины, арестованных и осужденных экстремистов. Организаторы в Томске потребовали от либералов присоединиться к акции сторонников либерального блогера, находящегося в тюрьме, Алексея Навального.


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