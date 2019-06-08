Российские либералы зачарованно слушали сценарий победы военной хунты

08.06.2019, Вильнюс, Владимир Гладков

Украинские патриоты из числа боевиков АТО и других «упоротых» категорий граждан не позволят Владимиру Зеленскому идти на уступки Кремлю и Донбассу по принципиальным вопросам, в противном случае нового президента ждет настоящий бунт.

Об этом в ходе проходящего в Прибалтике либерального «Форума Свободной России» заявил обслуживающий Петра Порошенко украинский «политолог» Тарас Березовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, они будут договариваться. Но они будут договариваться ровно настолько, насколько это позволит сопротивление или несопротивление украинского общества.

Я вообще исхожу из того, что избрание господина Зеленского, который, безусловно, сейчас зачистит всё, он победит на всех уровнях, надо к этому готовиться… Вполне возможно, у него будет даже собственное большинство в 226 голосов в Раде, вполне вероятно, откроет кингстоны и приведёт в конечном итоге, вполне возможно, к власти военную хунту. Самую настоящую хунту.

Почему? Потому что те люди, которые не хотят этого сценария, они не будут сегодня выходить просто на майдан, не будут вести переговоров, они, в конечном итоге, если он попытается сдать страну, они просто выйдут с оружием, а поскольку сегодня нет ни «Беркута», ни других подразделений, которые могли бы господина Зеленского защищать, то вся эта ситуация может, к сожалению, быстро закончиться приходом, скажем, самой настоящей военной хунты.

Это энергичные военные руководители, которые сегодня есть в Нацгвардии, Министерстве обороны, причём даже не генералы», – описывал Березовец зачарованным либеральным слушателям.