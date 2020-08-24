Российские медики благодарности от семьи Навального не дождались

24.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Лечившим до отправки в Германию либерального оппозиционера Алексея Навального врачам омской БСМП №1 поступило множество угроз от представителей его политической секты.

При этом врачи берлинской клиники Charite, куда бы доставлен политик, поблагодарили своих омских коллег.

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«В субботу я направил письмо в клинику Charite о том, что мы готовы сотрудничать с немецкими коллегами и предоставить им все данные анализов, – рассказал журналистам главврач больницы Алекандр Мураховский. – И уже буквально вчера после обеда мы получили ответ из клиники, в котором нас поблагодарили и отметили, что Алексей Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии. Немецкие коллеги нам очень благодарны и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти», – добавил он.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», жена оппозиционера – Юлия Навальная, а также его брат, родственники и ближайшие соратники имели плотный и оперативный контакт с лечащими врачами, им давали полную информацию о состоянии пациента, о результатах его анализов, допускали в палату и даже разрешили побывать на консилиуме.

«Юлия Навальная пять раз бывала у меня в кабинете, говорила со мной. Правда ли, что так ни разу не сказала лично мне «спасибо»? Да, так и есть. Но ничего страшного», – отметил Мураховский.

По словам главврача Омской БСМП-1 все время, пока Навальный лежал у них, в регистратуру поступило более тысячи звонков от его сторонников с требованиями и угрозами. Также как лично ему, так и другим лечащим врачам поступило множество угроз через социальные сети.

«Мне как активному пользователю соцсетей поступили десятки угроз лично в мой адрес, лично моей семье, моим детям, потому что я не скрываю фактов своей личной жизни. Это ни на что не повлияло – я имею в виду качество лечения пациента. Бог судья этим людям. Мы лечили человека. Он в этом не виноват», – рассказал заместитель главврача омской БСМП-1Анатолий Калиниченко.