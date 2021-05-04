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04.05.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Сербия
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Российские медики высоко оценили борьбу с COVID-19 коллег из Республики Сербской

Российская медицинская делегация, находящаяся с трехдневным визитом в больнице «Свети врачеви» в Биелине РС...

Российская медицинская делегация, находящаяся с трехдневным визитом в больнице «Свети врачеви» в Биелине РС БиГ, высоко оценила оборудование, менеджмент и профессионализм этого медицинского учреждения в его борьбе с пандемией.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Биелинская больница имеет высокий уровень организации работы, а в некоторых областях даже превосходит более крупные международные клиники по оборудованию и менеджменту», – заявила журналистам глава российской медицинской делегации из двенадцати медиков Алина Петиченко.

Гостья отметила, что в связи с пандемией не было простых времен и в России, и что коронавирус вызвал проблемы у всех, вне зависимости от национальности и гражданства. По словам Петиченко, биелинский регион по количеству заболевших находится на удовлетворительном уровне, а успешный менеджер во главе больницы – Златко Максимович, и его высокопрофессиональная команда сотрудников внесли свой вклад в этот результат.

Директор Фонда Международного Медицинского Кластера из Москвы Светлана Габитова отметила, что больница Биелины оснащена самым лучшим и самым современным оборудованием, в ней есть мощная информационная система, фантастический руководитель и высококвалифицированная команда врачей, которые успешно борются со всеми трудностями, вызванными COVID-19. Особо она выделила качество тестов и сказала, что на международном уровне фантастическим показателем является то, что результаты достигаются в течение 4-24 часов. Также она отметила низкий показатель уровня смертности и вместимость ковидного отделения.

«Мы в Международном медицинском кластерном фонде в Москве постоянно анализируем передовой международный опыт в борьбе с пандемией, а потому приглашаем директора Биелинской больницы Максимовича на следующую конференцию, чтобы поделиться своим опытом, потому что ему есть о чем рассказать», – заявила Габитова.

В свою очередь главврач «Свети врачеви» Златко Максимович назвал трехдневный визит российских медицинских экспертов в больницу Биелины большим событием для этого медицинского учреждения, города и всей Республики Сербской. По его словам, сегодня врачи биелинской больницы представили свой опыт работы и борьбы с коронавирусом, а завтра их российские коллеги поделятся своим опытом борьбы с пандемией и работой системы здравоохранения в России.


«Это сотрудничество будет продолжаться, в основном, путем инвестирования в знания через обмен опытом, потому что мы знаем, насколько продвинулась российская медицина и каковы ее возможности», – отметил Максимович.

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