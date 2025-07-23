Российские меры в защиту авторынка и против импорта оказались жёстче «трамповских тарифов»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия вынуждена вводить большие пошлины на импортные автомобили, чтобы остановить нежелательный в условиях санкций отток средств за границу.

Об этом доктор экономических наук Сергей Ануреев заявил в интервью «День-ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По статистике в прошлом году россияне потратили на автомобили 5 трлн руб. И только 12% этой суммы досталось АвтоВАЗу. 90% из 5 трлн пошло на импортные автомобили, не считая запчастей, параллельного импорта и так далее», – сказал Ануреев.

АвтоВАЗ сейчас производит 550 тыс автомобилей в год. Это, кстати, всего в 2 раза меньше, чем нынешние объемы производства легковушек в США, где население в 3 раза больше, чем в России (такое падение у американцев свидетельствует о проблемах в экономике, пояснил Ануреев).

Россия уже ввела значительные пошлины против автомобилей из Китая, заявил в интервью RTVi профессор НИУ ВШЭ, бывший торгпред России в Китае Сергей Цыплаков.

«Давайте честно. Россия ввела утильсбор. По своей сути, это та же пошлина. И когда мы говорим, что американцы ввели 100% пошлины, это еще надо посчитать, кто больше ввел. Во всяком случае, если говорить о китайских автомобилях, это вполне сопоставимо. Это мы защитили», – сказал Цыплаков.

По его словам, согласно статистике, в начале 2025 года экспорт китайских автомобилей в Россию «рухнул».

РФ закупает в Китае в основном машины на двигателях внутреннего сгорания. КНР лидирует по производству электромобилей и уже вытеснила со своего рынка «Теслу».