Подпишись на рассылку
22.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия
Просмотров:

Российские Ми-24 прикрыли белорусских десантников


Военнослужащие Белоруссии возвращаются с совместных тактических учений в России: с полигона Мулино в Нижегородской области и с полигона Поливно под Ульяновском.

Об этом сообщает официальный сайт министерства обороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В маневрах под Ульяновском приняли участие порядка 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной и специальной техники, а также вертолеты армейской авиации.

Согласно легенде учения, десантники должны занять зону ответственности между противоборствующими сторонами для обеспечения поддержания мира и безопасности в регионе.

Одним из наиболее зрелищных элементов, отработанных в ходе активной фазы учения, стало применение мобильного резерва с использованием армейской авиации.


Белорусские десантники из 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады произвели высадку тактического воздушного десанта под прикрытием ударных вертолетов Ми-24.

На полигоне Мулино Нижегородской области военные разыграли эпизод по маневренной обороне во время начального этапа совместного ротного тактического учения. Для скрытного передвижения к новым огневым позициям по лесистой местности танкисты и мотострелки использовали дымовые завесы, естественные средства маскировки и режим радиомолчания.

Кроме того в марте прошла совместная штабная тренировка ВВС и ПВО и рабочая встреча командования по организации связи во время совместного стратегического учения “Запад-2021”.

«С каждым годом наращиваются мероприятия оперативной и боевой подготовки в соседних государствах. В связи с этим будет возрастать и интенсивность занятий с белорусской стороны, в том числе по выполнению стрельб, вождению боевых машин, тактической и огневой подготовке», – заявил командующий войсками Западного оперативного командованию Белоруссии генерал-майор Игорь Демиденко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть