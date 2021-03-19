Российские Ми-24 прикрыли белорусских десантников

22.03.2021, Москва, Елена Острякова

Военнослужащие Белоруссии возвращаются с совместных тактических учений в России: с полигона Мулино в Нижегородской области и с полигона Поливно под Ульяновском.

Об этом сообщает официальный сайт министерства обороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В маневрах под Ульяновском приняли участие порядка 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной и специальной техники, а также вертолеты армейской авиации.

Согласно легенде учения, десантники должны занять зону ответственности между противоборствующими сторонами для обеспечения поддержания мира и безопасности в регионе.

Одним из наиболее зрелищных элементов, отработанных в ходе активной фазы учения, стало применение мобильного резерва с использованием армейской авиации.

Белорусские десантники из 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады произвели высадку тактического воздушного десанта под прикрытием ударных вертолетов Ми-24.

На полигоне Мулино Нижегородской области военные разыграли эпизод по маневренной обороне во время начального этапа совместного ротного тактического учения. Для скрытного передвижения к новым огневым позициям по лесистой местности танкисты и мотострелки использовали дымовые завесы, естественные средства маскировки и режим радиомолчания.

Кроме того в марте прошла совместная штабная тренировка ВВС и ПВО и рабочая встреча командования по организации связи во время совместного стратегического учения “Запад-2021”.

«С каждым годом наращиваются мероприятия оперативной и боевой подготовки в соседних государствах. В связи с этим будет возрастать и интенсивность занятий с белорусской стороны, в том числе по выполнению стрельб, вождению боевых машин, тактической и огневой подготовке», – заявил командующий войсками Западного оперативного командованию Белоруссии генерал-майор Игорь Демиденко.