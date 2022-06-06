Российские министерства и чиновники работают в режиме мирного времени – Затулин

Глядя на работу российских чиновников и министерств, создаётся впечатление, что главное основание для оптимизма – это то, что бардака на Украине ещё больше, чем в России.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо употребить все силы, чтобы не только территории, но и люди, которые живут на Украине, пришли к нам, а не от нас. Судя по всему, слаживание происходит медленнее у нас в тылу, чем на фронте. Гораздо медленнее – в деятельности наших гражданских властей. Когда посмотришь, в том числе наше ТВ, складывается впечатление, что по высоким меркам этой отечественной войны у нас действует один только президент РФ. Может быть, с нашим типом государства такое впечатление и должно производиться. Но мы – сколько говорили, что нам надо идти навстречу соотечественникам, беженцам, снимать барьеры и так далее. А министерства и ведомства, которые этим занимаются, такое впечатление, что живут – в прошлом времени. Должны принимать поправки к закону об ОСАГО, и опять приходит со стороны МВД, что у нас нет данных, это нарушит какие-то европейские… Речь идёт о том, чтобы освободить беженцев с Украины на три месяца от того, чтобы у них брали мзду за ОСАГО! Они совершат ДТП, в этом случае наш Союз страховщиков готов заплатить за них. Казалось бы, если они согласны, в чём проблема? А в том, что министерства не хотят отказываться… Министерства не беспокоит, откуда беженцы возьмут деньги на ОСАГО», – сетовал Затулин.

«А министерство не хочет сказать, из 10 тысяч президентских для беженцев – может тогда сразу за ОСАГО платить?», – спросил телеведущий Владимир Соловьёв.

«С 10 тысячами тоже история. На самом деле, их ещё получить – по времени растягивается надолго. Во-вторых, всего 10 процентов тех, кто бегут к нам с Украины, оформляют право на временное убежище – по одной причине, с них по закону сразу требуют сдать свой паспорт. Зачем – не могут объяснить даже в МВД – так записано в законе. Я внёс поправку, чтобы это отменить. Но у нас очень медленно отвечают в администрации, в правительстве. Они работают совершенно в ином темпе. Возникает такое странное ощущение, что самое главное основание для нашего оптимизма – это то, что бардака на Украине ещё больше, чем у нас», – заметил депутат.

В свою очередь, посол ЛНР в РФ Родион Мирошник напомнил, что система с 90 днями на территории России для граждан Украины никуда не делась.

«И сейчас люди, которые по разным причинам не получили возможности оформить убежище или как-то легализовать свои документы, их просто могут выдворить (на 91-й день – ред.) Куда? Этим органы обычно не интересуются», – отметил Мирошник.

Затулин, со своей стороны, сказал, что в министерствах входят в положение, но этого недостаточно.

«Да, МВД говорит, что мы дали поручения на места – не преследовать. Но давайте внесём изменения в закон, вместо поручений, которое кто-то услышал, кто-то захотел услышать, кто-то не захотел. Миграционная амнистия – нет, нам этого не нужно. И до сих пор это так», – сказал Депутат.

Мирошник добавил, что и с самим «убежищем» не так просто, потому что – оно подразумевает «политическое убежище».

«Человека, который убежал из-под бомбёжки, заставляют вот такую тираду, где он пишет, почему, где, какую партию поддерживал, где выступал, за что преследуют и прочее. Это наша действительность», – констатировал посол.

«Предлагаю всех чиновников, от кого зависит решение, аккуратненько собрать, упаковать и отправить, например, в Северодонецк. Пусть там дня три-четыре побудут, посовещаются, а потом вернутся и посмотрят в глаза тем людям, которые от этого ада уехали», – предложил Соловьёв.