В Москве уверены, что российские миротворцы должны остаться в Карабахе

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После того, как Армения отказала Нагорному Карабаху в поддержке, сопротивление республики Азербайджану потеряло смысл.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

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«Армения отказала в военной поддержке Нагорному Карабаху, оставив его вооруженные формирования наедине с азербайджанской армией, которая обладает огромным численным и техническим превосходством. Какое-либо военное противостояние со стороны Степанакерта было просто бессмысленно, так как привело бы к серьезному кровопролитию. Стороны достигли соглашения о прекращении огня, проведении переговоров и выводе тяжелого вооружения. Начнется переход региона в законодательное поле Азербайджана», – сказал Клинцевич в интервью «Московскому комсомольцу».

Он обратил внимание на важную роль России в этом процессе.

«Важно, что все это будет проходить при посреднических усилиях нашего миротворческого контингента, который послужит гарантом того, что на этой территории не будет противоправных действий, притеснения местного армянского населения, что права этих людей будут сохранены. Как бы армянская оппозиция, проплаченная США, ни бастовала возле нашего посольства, крича, что Россия их бросила, фактически сейчас в рамках этого конфликта единственный, кто помогает гражданам Нагорного Карабаха, — это российский миротворческий контингент», – подчеркнул аналитик.

Эксперт напомнил, что по условиям соглашений российские миротворцы находились на территории Нагорного Карабаха для гарантии безопасности мирных жителей.

«Поэтому, по сути, было бы логично, чтобы они там и остались на какой-то переходный период. Например, как и было изначально определено, — до 2025 года. Было бы правильно, чтобы во время политических процессов по интеграции присутствовала третья сила, которая не допустила бы каких-то притеснений или противоправных действий», – считает Коинцевич.