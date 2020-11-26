Российские миротворцы могут навсегда остаться в Донбассе

26.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Если Баку решится завоевать оставшуюся под контролем армян часть Нагорного Карабаха, то Азербаджану окажется пред угрозой грузинского сценария 2008 года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Отмечается, что армянская сторона скорее всего втайне надеется на реванш, но и Баку также будет лелеять мечты о полном возвращении Карабаха в состав Азербайджана.

«Вспомним Южную Осетию. Президент Грузии Михаил Саакашвили тоже ждал удобного момента, чтобы вернуть регион в состав своей страны. Этому не способствовал переговорный процесс, и грузины решились на силовую акцию. В помощь им была политическая и военно-техническая поддержка Запада. Но вот одного они не учли. Если Россия вводит своих миротворцев, то покинут они эту территорию только по решению Кремля, что тождественно слову «никогда»», – пишет газета.

Издание напоминает, что по итогам войны Тбилиси полностью утратил контроль над территориями Южной Осетии и Абхазии, которые были признаны Москвой как независимые государства.

«Собственно, этот сценарий грозит и Ильхаму Алиеву в случае попытки продолжения агрессии. Но и Никол Пашинян вряд ли может рассчитывать на возвращение этой территории: Армения в течение 30 лет так и не решалась признать ее своей.

Кстати, это и намек новому президенту Молдавии Майе Санду: стоит ли предпринимать решительные действия в отношении Приднестровья. Этот урок на постсоветском пространстве, похоже, усвоил только Киев, категорически не согласный с вводом российского миротворческого контингента в Луганск и Донбасс», – резюмирует «НГ».